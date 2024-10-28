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Ближний Восток

В Иране госпитализирована заключенная в тюрьму Нобелевская лауреатка Наргес Мохаммади

время публикации: 28 октября 2024 г., 10:34 | последнее обновление: 28 октября 2024 г., 10:39
В Иране госпитализирована заключенная в тюрьму Нобелевская лауреатка Наргес Мохаммади
AP Photo/Vahid Salemi

Иранские власти согласились перевести в больницу находящуюся в заключении оппозиционную активистку Наргес Мохаммади – лауреата Нобелевской премии мира 2023 года. 52-летняя Мохаммади болеет уже девять недель.

Движение "Свободу Наргес" отметило, что самой по себе госпитализации недостаточно – необходимо полное медицинское обследование активистки, страдающей от проблем с сердцем. Оно требует от властей освободить Мохаммади.

Наргес была удостоена Нобелевской премии "за борьбу против угнетения женщин в Иране и ее борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех". Она содержится в тюрьме "Эвин", известной своим тяжелым режимом. К ее 30-месячному сроку заключения недавно было добавлено еще полгода.

Ближний Восток
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Лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала иранка Наргес Мохаммади