Лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала иранка Наргес Мохаммади
В пятницу, 6 октября, в Осло Нобелевский комитет объявил лауреата Нобелевской премии мира 2023 года.
Премия присуждена Наргес Мохаммади (Иран) "за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и ее борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех".
9 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").
Напомним, что в прошлом году лауреатами Нобелевской премии мира были объявлены Алесь Беляцкий (Беларусь, правозащитный центр "Весна"), правозащитная организация "Мемориал" (Россия) и правозащитная организация "Центр гражданских свобод" (Украина).
Лауреаты Нобелевской премии 2023 года
В области медицины и физиологии. Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США). За открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19.
В области физики. Пьер Агостини (США), Ференц Краузу (Венгрия) и Анн Л’Юилье (Франция). За экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе.
В области химии. Мунги Бавенди (Тунис, Франция, США), Луиcу Брюсу (США) и Алексею Екимову (Россия, США) "за открытие и синтез квантовых точек".
Премия мира. Наргес Мохаммади (Иран) "за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и ее борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех".
В области литературы. Юн Фоссе (Норвегия) "за новаторские пьесы и прозу, в которых высказывается невыразимое".
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал норвежский писатель Юн Фоссе
Нобелевская премия по химии присуждена за открытие и синтез квантовых точек
Нобелевская премия в области физики присуждена за изучение электронов и природы света
Нобелевская премия по медицине присуждена ученым, исследования которых помогли создать вакцины против коронавируса