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    В мире

    Лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала иранка Наргес Мохаммади

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    Лауреатом Нобелевской премии мира 2023 года стала иранка Наргес Мохаммади
    AP Photo/Vahid Salemi

    В пятницу, 6 октября, в Осло Нобелевский комитет объявил лауреата Нобелевской премии мира 2023 года.

    Премия присуждена Наргес Мохаммади (Иран) "за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и ее борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех".

    9 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

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    Напомним, что в прошлом году лауреатами Нобелевской премии мира были объявлены Алесь Беляцкий (Беларусь, правозащитный центр "Весна"), правозащитная организация "Мемориал" (Россия) и правозащитная организация "Центр гражданских свобод" (Украина).

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    Лауреаты Нобелевской премии 2023 года

    В области медицины и физиологии. Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США). За открытия в области модификации основ нуклеиновых кислот, что позволило разработать эффективные мРНК-вакцины от COVID-19.

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    В области физики. Пьер Агостини (США), Ференц Краузу (Венгрия) и Анн Л’Юилье (Франция). За экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе.

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    В области химии. Мунги Бавенди (Тунис, Франция, США), Луиcу Брюсу (США) и Алексею Екимову (Россия, США) "за открытие и синтез квантовых точек".

    Премия мира. Наргес Мохаммади (Иран) "за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и ее борьбу за продвижение прав человека и свободы для всех".

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    В области литературы. Юн Фоссе (Норвегия) "за новаторские пьесы и прозу, в которых высказывается невыразимое".

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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 5 Октября 2023
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    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 4 Октября 2023
    Нобелевская премия по химии присуждена за открытие и синтез квантовых точек
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 3 Октября 2023
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