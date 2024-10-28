В Иране прошли похороны бойцов ПВО, погибших в результате израильского удара

В Иране утром 28 октября состоялись похороны четверых военнослужащих ПВО, погибших в результате израильского удара по иранской территории. Агентство Tasnim называет имена погибших: Саджада Мансури, Хамзы Джахандиде, Мохаммада Махди Шахрохи и Мехди Накуви.

Командующий Корпусом стражей Исламской революции генерал-майор Салами выразил соболезнования семьям погибших. Он заявил, что акт агрессии будет иметь самые серьезные последствия для "сионистского врага".