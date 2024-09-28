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Ближний Восток

Аэропорт Бейрута функционирует, но есть проблемы на фоне продолжающихся атак ЦАХАЛа

время публикации: 28 сентября 2024 г., 07:29 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 07:38
Аэропорт Бейрута функционирует, но есть проблемы на фоне продолжающихся атак ЦАХАЛа
AP Photo/Hassan Ammar

Несмотря на удары ночью по целям в непосредственной близости от международного аэропорта Ливана, полеты гражданской авиации в Бейрут и из Бейрута осуществлялись, заявляют ливанские власти.

Судя по сервису Flightradar24, действительно некоторые рейсы осуществлялись, хотя были отмены и задержки.

По состоянию на утро 28 сентября, ситуация с вылетами и прилетами в Бейруте сложная. Некоторые рейсы находятся в статусе ожидания, другие отменены или задержаны, хотя более поздние пока предполагается осуществлять по расписанию.

ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по целям в Ливане. Ночью было несколько волн ударов по целям в южных пригородах Бейрута, около международного аэропорта имени Рафика Харири (убитого террористами "Хизбаллы" в феврале 2005 года вместе с десятками других людей).

Ближний Восток
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