Аэропорт Бейрута функционирует, но есть проблемы на фоне продолжающихся атак ЦАХАЛа

Несмотря на удары ночью по целям в непосредственной близости от международного аэропорта Ливана, полеты гражданской авиации в Бейрут и из Бейрута осуществлялись, заявляют ливанские власти.

Судя по сервису Flightradar24, действительно некоторые рейсы осуществлялись, хотя были отмены и задержки.

По состоянию на утро 28 сентября, ситуация с вылетами и прилетами в Бейруте сложная. Некоторые рейсы находятся в статусе ожидания, другие отменены или задержаны, хотя более поздние пока предполагается осуществлять по расписанию.

ВВС ЦАХАЛа продолжают наносить удары по целям в Ливане. Ночью было несколько волн ударов по целям в южных пригородах Бейрута, около международного аэропорта имени Рафика Харири (убитого террористами "Хизбаллы" в феврале 2005 года вместе с десятками других людей).