NBC: Иран примет решение об отправке своего контингента в Ливан для помощи "Хизбалле"
время публикации: 28 сентября 2024 г., 15:57 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 16:03
Иранский чиновник Мохаммад Хасан Ахтари, замглавы МИД Ирана, объявил, что в ближайшие дни Иран примет решение об отправке своего контингента в Ливан для помощи "Хизбалле", сообщает NBC.
Он заявил, что "нет сомнений в том, что это решение будет одобрено".
"Мы можем отправить наши силы в Ливан и на Голанские высоты для борьбы с Израилем, как мы уже делали в 1981 году", – подчеркнул он.