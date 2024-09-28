NBC: Иран примет решение об отправке своего контингента в Ливан для помощи "Хизбалле"

Иранский чиновник Мохаммад Хасан Ахтари, замглавы МИД Ирана, объявил, что в ближайшие дни Иран примет решение об отправке своего контингента в Ливан для помощи "Хизбалле", сообщает NBC.

Он заявил, что "нет сомнений в том, что это решение будет одобрено".

"Мы можем отправить наши силы в Ливан и на Голанские высоты для борьбы с Израилем, как мы уже делали в 1981 году", – подчеркнул он.