"Хизбалла" официально заявила о смерти Хасана Насраллы

В официальном заявлении "Хизбаллы", распространенном в субботу, 28 сентября, сообщается о "мученической кончине генерального секретаря организации шейха Хасана Насраллы". Он назван "героем сопротивления, храбрым, мудрым и проницательным".

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила, что накануне, в результате удара, нанесенного по центральному штабу "Хизбаллы" в районе Дахия в Бейруте, был ликвидирован генсек этой террористической организации шейх Хасан Насралла.

Удар по штабу был нанесен в то время, когда там находилось высшее руководство "Хизбаллы".

Хасан Насралла, остававшийся на посту лидера террористической организации "Хизбаллы", был ответственен за убийство многих израильских мирных жителей и военнослужащих, а также за планирование и осуществление тысяч террористических актов против Государства Израиль. Насралла единолично принимал большинство стратегических и тактических решений "Хизбаллы".

"Хизбалла" присоединилась к войне против Израиля 8 октября. С тех пор она не прекращает свои атаки, втянув Ливан и весь регион в эскалацию вооруженного конфликта.