В Иране объявлен пятидневный траур в знак скорби по Насралле
время публикации: 28 сентября 2024 г., 18:51 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 19:09
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил пятидневный траур в знак скорби по генеральному секретарю "Хизбаллы" Хасану Насралле.
Хаменеи заявил, что "Хизбалла" потеряла легендарного лидера, который был настоящим "флагманом сопротивления, его путем и школой".
Он также пообещал, что "удары, которые сопротивление нанесет сионистскому режиму, будут настолько сильными, что злые намерения врага не осуществятся".