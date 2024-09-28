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Ближний Восток

В Иране объявлен пятидневный траур в знак скорби по Насралле

время публикации: 28 сентября 2024 г., 18:51 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 19:09
В Иране объявлен пятидневный траур в знак скорби по Насралле
AP Photo/K.M. Chaudary

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил пятидневный траур в знак скорби по генеральному секретарю "Хизбаллы" Хасану Насралле.

Хаменеи заявил, что "Хизбалла" потеряла легендарного лидера, который был настоящим "флагманом сопротивления, его путем и школой".

Он также пообещал, что "удары, которые сопротивление нанесет сионистскому режиму, будут настолько сильными, что злые намерения врага не осуществятся".

Ближний Восток
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