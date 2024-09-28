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Ближний Восток

Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время приземления Нетаниягу

время публикации: 28 сентября 2024 г., 22:24 | последнее обновление: 28 сентября 2024 г., 22:28
Хуситы заявили об ударе по аэропорту Бен-Гурион во время приземления Нетаниягу
"Ансар Аллах"

Действующее в Йемене движение хуситов сообщило о предпринятом им ракетном обстреле аэропорта Бен-Гурион, когда в нем приземлился самолет, на котором из США прибыл глава правительства Биньямин Нетаниягу.

"Была задействована ракета "Фалястын-2". Вооруженные силы Йемена, совместно со всем нашим гордым народом не побоится повысить уровень эскалации. Операция будет прекращена только после прекращения агрессии против Газы и Ливана", – заявил пресс-секретарь хуситов Яхья Сари.

Запущенная хуситами ракета была перехвачена израильской противоракетной обороной вне воздушного пространства Израиля. В это время глава правительства уже находился в своей тель-авивской канцелярии.

Ближний Восток
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