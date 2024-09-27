Хуситы: по "оккупированному Яффо" была выпущена баллистическая ракета "Фалястин-2"

Руководство йеменской террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) подтвердило, что в ночь на 27 сентября по территории Израиля была выпущена баллистическая ракета "Фалястин-2". В командовании хуситов эту ракету называют гиперзвуковой.

Заявлено, что целью атаки был "военный объект в оккупированном Яффо" (Тель-Авиве).

При этом в сообщениях СМИ, ассоциированных с хуситами, ничего не говорится о том, что ракета была перехвачена израильской системой ПРО "Хец" за пределами воздушного пространства Израиля (над Иорданией).

Очевидно, эта ракетная атака была местью Израилю за ликвидацию в Бейруте Мухаммада Хусейна Сарура ("Абу Салаха"), командовавшего авиацией "Хизбаллы" и руководившего действиями авиационных и ракетных сил йеменских хуситов. Известно, что он вернулся в Ливан из Йемена за три дня до его ликвидации.

После того, как израильские ПВО зафиксировали приближение ракеты, летевшей с востока в сторону центра Израиля, в 00:40-00:42 во многих населенных пунктах в центре Израиля сработала сирена "Цева адом". Тревога звучала в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Бней-Браке, Петах-Тикве, Кирьят-Оно, Холоне, Ришон ле-Ционе, Лоде, Рамле, Модиине и других населенных пунктах. Пострадали 18 человек, которые при различных обстоятельствах получили травмы во время сирены или нуждались в помощи медиков для выведения из состояния нервного шока. На короткое время была приостановлена работа международного аэропорта "Бен-Гурион".

Отметим, что это не первая подобная атака из Йемена. Рано утром 15 сентября хуситы атаковали центр Израиля похожей ракетой, которая пролетела 2040 км за 11,5 минут. Ракета не была сбита и упала на открытой местности.