Iran International: израильские спецслужбы ликвидировали в Иране офицера КСИР

Журналист телеканала Iran International Пурия Зараати в понедельник, 29 апреля, сообщил, что израильские спецслужбы ликвидировали на территории Ирана офицера Корпуса стражей исламской революции, причастного к подготовке теракта против евреев в Дании.

Согласно этому сообщению, офицер КСИР был убит "несколькими выстрелами". Телеканал не сообщил никаких других подробностей ни об операции, ни о личности ликвидированного, ни о том, когда и где он был убит.

Теракт, о котором упоминает Зараати, был предотвращен спецслужбами Дании при участии ШАБАКа и "Мосада", в декабре 2023 года. Тогда сообщалось о задержании в Дании семи террористов, действовавших по заданию ХАМАСа и планировавших нападение, жертвами которого могли стать евреи.

Телеканал Iran International вещает из Лондона на фарси.