Источники в Египте сообщили Reuters о "прорыве" на переговорах между Израилем и ХАМАСом

Два источника в системе безопасности Египта, осведомленных о ходе опосредованных переговоров между Израилем и ХАМАСом, заявили агентству Reuters о "значительном прорыве" в переговорном процессе, при этом отметив, что между сторонами все еще остаются "несколько спорных моментов".

Ранее египетские СМИ сообщили, что в Каире находится израильская переговорная группа во главе с министром стратегического планирования Роном Дермером, которая ведет переговоры с главой египетской разведки. Израильская делегация прибыла в Каир спустя несколько дней после визита делегации ХАМАСа.

Сайт Ynet написал , что Египет, скорее всего, предложит Израилю подписать соглашение о прекращении огня в секторе Газы сроком на пять лет в обмен на освобождение всех заложников, и это предложение, скорее всего, будет отклонено Израилем.