Армия США вновь атаковала цели в Йемене. Хуситы заявляют о сбитом БПЛА

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), передает, что в ночь на 19 апреля американская авиация вновь атаковала цели на территории Йемена.

Заявлено, что в районе Ас-Самаа в округе Арнаб (севернее Саны, столицы Йемена) было нанесено не менее четырех ударов по целям.

При этом хуситы утверждают, что ими был сбит очередной американский БПЛА MQ-9.

Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.

Хуситы утверждают, что за все время боевых действий им удалось сбить над Йеменом 20 американских беспилотников. Только за последние две недели, заявляют они, сбиты пять БПЛА армии США.