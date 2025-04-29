В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

Недалеко от курортного города Манавгат в турецкой провинции Анталья перевернулся автобус малого класса, перевозивший российских туристов. 18 из них пострадали, однако их жизни ничего не угрожает, сообщает агентство "Интерфакс".

Автобус развозил туристов из аэропорта Антальи по гостиницам. По неустановленной пока причине водитель потерял управление и перевернулся. На место были направлены медики и пожарные.

"Всего получили различные повреждения 19 человек – 18 туристов и водитель. После оказания первой помощи на месте все они были доставлены в различные больницы Манавгата", – пишут местные СМИ.