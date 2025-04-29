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Ближний Восток

В Турции перевернулся автобус с российскими туристами

ДТП
Турция
Россия
время публикации: 29 апреля 2025 г., 12:41 | последнее обновление: 29 апреля 2025 г., 12:43
В Турции перевернулся автобус с российскими туристами
AP Photo/Lefteris Pitarakis

Недалеко от курортного города Манавгат в турецкой провинции Анталья перевернулся автобус малого класса, перевозивший российских туристов. 18 из них пострадали, однако их жизни ничего не угрожает, сообщает агентство "Интерфакс".

Автобус развозил туристов из аэропорта Антальи по гостиницам. По неустановленной пока причине водитель потерял управление и перевернулся. На место были направлены медики и пожарные.

"Всего получили различные повреждения 19 человек – 18 туристов и водитель. После оказания первой помощи на месте все они были доставлены в различные больницы Манавгата", – пишут местные СМИ.

Ближний Восток
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