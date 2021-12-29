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NEWSru.co.il :: Ближний Восток29 декабря 2021 г., 09:30

Бени Ганц объявил о поблажках Палестинской автономии

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Бени Ганц объявил о поблажках Палестинской автономии

Министр обороны Израиля Бени Ганц объявил о серии шагов для облегчения экономической ситуации в Палестинской автономии, договоренность о которых была достигнута накануне в ходе встречи с председателем автономии Махмудом Аббасом.

Среди прочего, было согласовано урегулирование 6000 палестинских арабов, проживающих в Иудее и Самарии, и 3500 находящихся в секторе Газы.

Также было согласовано добавление 600 разрешений на облегченную процедуру въезда в Израиль для действующих в автономии бизнесменов и 500 разрешений на въезд в Израиль на автомобилях со знаками автономии.


Еще одним шагом станет ускорение перевода автономии собранных Израилем налогов в размере 100 миллионов шекелей.

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