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Ближний Восток

Ахмад аш-Шараа объявил о назначении себя президентом Сирии

Сирия
время публикации: 29 января 2025 г., 21:22 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 21:22
Ахмад аш-Шараа объявил о назначении себя президентом Сирии
AP Photo/Omar Albam, File

Новый лидер Сирии Ахмад аш-Шараа выступил с первым обращением к нации, в котором заявил, что временно назначает себя президентом.

В своей речи фактический лидер страны сообщил, что "Дамаск работает над восстановлением международного и регионального статуса Сирии". Ожидается, что завтра он встретится с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани, а на следующей неделе сам посетит Саудовскую Аравию.

Ахмад аш-Шараа пообещал, что вооруженные формирования будут распущены, а сирийская армия будет сформирована заново.

"Мы разорвали оковы режима Асада, освободились от угнетателей, стряхнули позор и унижения с плеч Шама (Леванта). Вновь засияло солнце Сирии к ликованию народа. Это была великая победа", – сказал в своей речи новый лидер. Он отметил, что новые власти готовы с той же решительностью, с которой боролись против Асада, заново отстраивать страну.

Ближний Восток
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