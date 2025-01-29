Ахмад аш-Шараа объявил о назначении себя президентом Сирии

Новый лидер Сирии Ахмад аш-Шараа выступил с первым обращением к нации, в котором заявил, что временно назначает себя президентом.

В своей речи фактический лидер страны сообщил, что "Дамаск работает над восстановлением международного и регионального статуса Сирии". Ожидается, что завтра он встретится с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани, а на следующей неделе сам посетит Саудовскую Аравию.

Ахмад аш-Шараа пообещал, что вооруженные формирования будут распущены, а сирийская армия будет сформирована заново.

"Мы разорвали оковы режима Асада, освободились от угнетателей, стряхнули позор и унижения с плеч Шама (Леванта). Вновь засияло солнце Сирии к ликованию народа. Это была великая победа", – сказал в своей речи новый лидер. Он отметил, что новые власти готовы с той же решительностью, с которой боролись против Асада, заново отстраивать страну.