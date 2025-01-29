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Пресса

Bloomberg: Сирия потребовала от России компенсацию в обмен на сохранение баз

Россия
Сирия
время публикации: 29 января 2025 г., 16:47 | последнее обновление: 29 января 2025 г., 16:50
Bloomberg: Сирия потребовала от России компенсацию в обмен на сохранение баз
AP Photo/Mosa'ab Elshamy

Согласно агентству Bloomberg, в ходе визита в Дамаск российской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым сирийская сторона подняла вопрос о выплате Россией компенсации за помощь режиму Башара Асада.

"Чтобы вернуть России доверие сирийского народа, требуются конкретные шаги, такие как компенсации. Для восстановления отношений необходимо исправить прошлые ошибки", – было сказано россиянам, как утверждает Bloomberg.

Напомним: российская делегация посетила Дамаск 28 января. Она провела переговоры с фактическим главой Сирии Ахмадом аш-Шараа и министром иностранных дел Асаадом аш-Шибани.

Основным вопросом на повестке дня стало сохранение расположенных на сирийской территории российских баз. По итогам переговоров Богданов признал: миссия не увенчалась успехом. "Этот вопрос требует дополнительных переговоров", – сказал он.

На прошлой неделе стало известно, что новое правительство Сирии аннулировало инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное в 2019 году с российской стороной. Начата реструктуризация порта Тартус с целью восстановлению его полноценной работы.

Пресса
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