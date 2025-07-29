Премьер-министр ПА, выступая в ООН, призвал ХАМАС сложить оружие

Выступая на проходящей в Нью-Йорке конференции ООН по реализации принципа двух государств, премьер-министр Палестинской администрации Мухаммад Мустафа не ограничился призывами к созданию палестинского государства.

"Чтобы реализовать принцип двух государств, в котором Израиль и Палестина будут не только сосуществовать, но и процветать, необходимо положить конец оккупации, поселениям и аннексии. Но нужно также воссоединить Газу с Западным берегом и Восточным Иерусалимом", – цитирует его агентство Wafa.

"Газа должна перейти под власть палестинского правительства. Нужно положить конец власти ХАМАСа в секторе, он должен сложить оружие, передав его ПА. Мы готовы пригласить в Газу международный и региональный контингент, который будет находится под мандатом ООН", – заявил палестинский политик.

Он подчеркнул: миссия ООН по стабилизации ситуации в Газе будет действовать не вместо палестинских органов власти, а вместе с ними. Мустафа также призвал все государства мира содействовать реализации принципа двух государств.