Хуситы опубликовали видео с захваченными моряками Eternity C

Йеменские хуситы заявили, что спасли десять членов экипажа с затонувшего в Красном море три недели назад греческого сухогруза Eternity C, а также обнаружили тело еще одного члена команды.

Хуситы опубликовали пропагандистское виде с девятью захваченными членами команды. Насколько можно судить, оно снято в больничной палате. На записи моряки заявляют, что их судно направлялось в Эйлат, выражают солидарность с палестинцами и призывают экипажи других судов не плавать в Израиль.

Нападение на сухогруз, шедший под флагом Либерии, было совершено 7 июля в 94 километрах от Ходейды – основной базы йеменских шиитов. При атаке были задействованы ракеты и беспилотники. Зафиксировано пять попаданий. Судну был нанесен значительный ущерб, через сутки оно затонуло.

Как сообщал The Wall Street Journal, экипаж судна более 48 часов отбивался от боевиков на катерах, вооруженных ракетами и дронами, и пытались добиться получения военной помощи. Однако, согласно изданию, ни американские, ни общеевропейские, ни британские силы, действующие в акватории Красного моря, на помощь не пришли.