Источники: в Иране был ликвидирован полковник, отвечавший за подготовку хамасовской "Нухбы"

Иранская оппозиция сообщает, что в ходе 12-дневной войны в Иране был ликвидирован полковник Исмаил Шакер, командовавший "Корпусом Мостафы Хомейни" в "Корпусе стражей исламской революции".

Как отмечают израильские СМИ, Исмаил Шакер (Шакари), помимо прочего, отвечал за подготовку боевиков "Нухбы" – спецназа террористической организации ХАМАС, осуществивших нападение на Израиль 7 октября 2023 года.