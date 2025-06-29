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Ближний Восток

Источники: в Иране был ликвидирован полковник, отвечавший за подготовку хамасовской "Нухбы"

Война с Ираном
Война с ХАМАСом
время публикации: 29 июня 2025 г., 06:27 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 06:36
Источники: в Иране был ликвидирован полковник, отвечавший за подготовку хамасовской "Нухбы"
Соцсети

Иранская оппозиция сообщает, что в ходе 12-дневной войны в Иране был ликвидирован полковник Исмаил Шакер, командовавший "Корпусом Мостафы Хомейни" в "Корпусе стражей исламской революции".

Как отмечают израильские СМИ, Исмаил Шакер (Шакари), помимо прочего, отвечал за подготовку боевиков "Нухбы" – спецназа террористической организации ХАМАС, осуществивших нападение на Израиль 7 октября 2023 года.

Ближний Восток
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