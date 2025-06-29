NBC: посланник Трампа планирует возобновление переговоров с Ираном

Спецпосланник президента США Стив Виткофф планирует в ближайшие дни провести переговоры с представителями Ирана по вопросам возможного соглашения по иранской ядерной программе, передает NBC.

В частности, должен быть поднят вопрос о недопустимости попыток возобновления обогащения урана. США, как отмечает NBC, в обмен на отказ от обогащения могут смягчить санкции против Ирана.

До сегодняшнего дня, после окончания 12-дневной войны, Тегеран категорически отказывался от переговоров с представителями США.