x
29 июня 2025
|
последняя новость: 06:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 июня 2025
|
29 июня 2025
|
последняя новость: 06:33
29 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

NBC: посланник Трампа планирует возобновление переговоров с Ираном

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 29 июня 2025 г., 05:42 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 05:48
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник президента США Стив Виткофф
AP Photos Stringer, Mark Schiefelbein

Спецпосланник президента США Стив Виткофф планирует в ближайшие дни провести переговоры с представителями Ирана по вопросам возможного соглашения по иранской ядерной программе, передает NBC.

В частности, должен быть поднят вопрос о недопустимости попыток возобновления обогащения урана. США, как отмечает NBC, в обмен на отказ от обогащения могут смягчить санкции против Ирана.

До сегодняшнего дня, после окончания 12-дневной войны, Тегеран категорически отказывался от переговоров с представителями США.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 июня 2025

Директор МАГАТЭ: Иран сможет снова обогащать уран через несколько месяцев
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 28 июня 2025

Трамп опроверг слухи о готовности США помочь Ирану с финансированием мирной атомной программы