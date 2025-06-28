В Иране проходят торжественные похороны высших командиров и ученых-ядерщиков

Иранские СМИ сообщают, что в Тегеране и других городах страны проходят торжественные похороны высших иранских командиров (в том числе Корпуса стражей Исламской революции) и ученых-ядерщиков, убитых в период проведения военной операции "Народ как лев".

В Тегеране в церемонии, посвященной памяти 60 ликвидированных военных и ядерщиков, участвуют президент Махмуд Пезешкиан и командир КСИР Эсмаил Каани.

Тысячи участников похорон несут портреты погибших, а также портреты Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Церемония началась перед главными воротами Тегеранского университета, откуда толпы людей двинулись к главной площадь Тегерана, Азади.

Помощник Верховного лидера, участвовавший в церемонии и давший интервью новостному агентству "Тасним", заявил: "Враг думает, что, убив нашу элиту и командиров, он сможет остановить иранскую нацию, в то время как их кровь лишь ускоряет наше движение вперед".