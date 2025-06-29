Иран намерен расследовать, содействовал ли Азербайджан израильскому удару

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал начать расследование возможного использования Израилем азербайджанского воздушного пространства. Об этом сообщает персидская редакция Радио "Свобода".

26 июня Пезешкиан провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы узнать, соответствуют ли истине публикации, согласно которым, израильские беспилотники использовали азербайджанское воздушное пространство для проникновения в воздушное пространство Ирана.

Согласно иранскому отчету о разговоре, Алиев отверг эти утверждения, заявив, что не позволит использовать территорию страны против Ирана. Однако в азербайджанском отчете о беседе этот эпизод полностью опущен.

Углубляющееся азербайджано-израильское сотрудничество вызывает в Иране значительное недовольство. Еврейское государство – один из главных поставщиков вооружений Азербайджану. Публикации о том, что в неназванной близкой к Ирану стране дислоцируются израильские военнослужащие, появлялись и в израильских СМИ.