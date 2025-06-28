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Мир

Трамп опроверг слухи о готовности США помочь Ирану с финансированием мирной атомной программы

Иран
Дональд Трамп
время публикации: 28 июня 2025 г., 06:59 | последнее обновление: 28 июня 2025 г., 07:09
Трамп опроверг слухи о готовности США помочь Ирану с финансированием мирной атомной программы
AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп опроверг распространившиеся слухи о планах американской администрации оказать помощь Тегерану в получении порядка $30 млрд инвестиций на развитие мирной ядерной программы при условии, что Иран откажется от идеи обогащения урана.

"Кто в фейковых новостных СМИ этот SleazeBag (возможный перевод – бесчестный человек), который говорит, что "Президент Трамп хочет дать Ирану 30 миллиардов долларов на строительство невоенных ядерных объектов". Никогда не слышал об этой нелепой идее. Это просто очередной ОБМАН, выпущенный фейковыми новостями, чтобы унизить (меня). Эти люди БОЛЬНЫ!!!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

Мир
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