Трамп опроверг слухи о готовности США помочь Ирану с финансированием мирной атомной программы

Президент США Дональд Трамп опроверг распространившиеся слухи о планах американской администрации оказать помощь Тегерану в получении порядка $30 млрд инвестиций на развитие мирной ядерной программы при условии, что Иран откажется от идеи обогащения урана.

"Кто в фейковых новостных СМИ этот SleazeBag (возможный перевод – бесчестный человек), который говорит, что "Президент Трамп хочет дать Ирану 30 миллиардов долларов на строительство невоенных ядерных объектов". Никогда не слышал об этой нелепой идее. Это просто очередной ОБМАН, выпущенный фейковыми новостями, чтобы унизить (меня). Эти люди БОЛЬНЫ!!!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.