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Ближний Восток

Директор МАГАТЭ: Иран сможет снова обогащать уран через несколько месяцев

Иран
Ядерное оружие
Война с Ираном
время публикации: 29 июня 2025 г., 05:32 | последнее обновление: 29 июня 2025 г., 05:40
Директор МАГАТЭ: Иран сможет снова обогащать уран через несколько месяцев
AP Photo/Michael Gruber

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси высказал мнение, что Ирану для возобновления работ по обогащению урана потребуется лишь несколько месяцев.

"Я бы сказал, что они могут получить в течение нескольких месяцев, или даже меньше, несколько каскадов центрифуг, которые будут вращаться и производить обогащенный уран", – заявил Гросси в интервью CBS News. По его словам, после ударов ВВС Израиля и США по ядерным объектам в Иране там "кое-что еще сохраняется".

На основе каких данных Гросси делает свои выводы, не вполне понятно. Тегеран не сотрудничает с МАГАТЭ после 12-дневной войны и не допускает инспекторов на атакованные ядерные объекты.

В интервью CBS News Гросси признал, что МАГАТЭ неизвестно, куда иранцы переместили свои запасы урана, обогащенного до 60%. По оценке МАГАТЭ, речь идет о 408,6 кг высокообогащенного урана.

"Что-то могло быть уничтожено в ходе атаки, но что-то могло быть перемещено. Так что в какой-то момент нужно это уточнить. Мы должны быть в состоянии установить, подтвердить, что там находится, где это находится и что произошло", – сказал Гросси.

Ближний Восток
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