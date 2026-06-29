МИД Ирана: встречи с американцами на нынешней неделе не запланированы
время публикации: 29 июня 2026 г., 13:53 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 14:07
Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что на нынешней неделе не запланировано встреч иранской и американской рабочих групп, как это было предусмотрено меморандумом о намерениях.
Тем самым он опроверг сообщения СМИ, что такая встреча произойдет в ближайшие дни в Дохе. По словам чиновника, как только будут созданы подобающие условия и достигнута договоренность о времени и мести, переговоры состоятся – через посредников.