x
29 июня 2026
|
последняя новость: 15:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 июня 2026
|
29 июня 2026
|
последняя новость: 15:20
29 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

МИД Ирана: встречи с американцами на нынешней неделе не запланированы

США
Иран
время публикации: 29 июня 2026 г., 13:53 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 14:07
МИД Ирана: встречи с американцами на нынешней неделе не запланированы
Urs Flueeler, Pool Photo via AP

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что на нынешней неделе не запланировано встреч иранской и американской рабочих групп, как это было предусмотрено меморандумом о намерениях.

Тем самым он опроверг сообщения СМИ, что такая встреча произойдет в ближайшие дни в Дохе. По словам чиновника, как только будут созданы подобающие условия и достигнута договоренность о времени и мести, переговоры состоятся – через посредников.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 июня 2026

Наследник иранского престола принц Реза призвал выступить против политики Трампа
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 июня 2026

Иран и Оман провели переговоры по управлению Ормузским проливом