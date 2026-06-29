Наследник иранского престола принц Реза призвал выступить против политики Трампа

Наследный принц Ирана Реза Пехлеви, проживающий в изгнании, призвал США отказаться от переговоров с режимом аятолл и объявил о проведении "Всемирной недели действий по освобождению Ирана".

В рамках недели у посольств США по всему миру пройдут мероприятия противников режима. "В День независимости мы обращаемся к американскому народу и правительству с ясным призывом: не ведите переговоров с террористами. Выберите иранский народ", – сообщил он.

Наследник престола отметил, что акции совпадут по времени с кампанией пропаганды и дезинформации, связанной с похоронами аятоллы Али Хаменеи, а также с шестимесячной годовщиной подавления 8-9 января оппозиционных выступлений, унесшего жизни десятков тысяч манифестантов.

"250 лет назад, американский народ выбрал свободу. Сегодня за свободу ведет борьбу народ Ирана", – отметил он.