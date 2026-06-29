x
29 июня 2026
|
последняя новость: 12:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
29 июня 2026
|
29 июня 2026
|
последняя новость: 12:19
29 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Наследник иранского престола принц Реза призвал выступить против политики Трампа

США
Иран
Война с Ираном
Дональд Трамп
время публикации: 29 июня 2026 г., 11:22 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 11:29
Наследник иранского престола принц Реза призвал выступить против политики Трампа
AP Photo/Thomas Padilla

Наследный принц Ирана Реза Пехлеви, проживающий в изгнании, призвал США отказаться от переговоров с режимом аятолл и объявил о проведении "Всемирной недели действий по освобождению Ирана".

В рамках недели у посольств США по всему миру пройдут мероприятия противников режима. "В День независимости мы обращаемся к американскому народу и правительству с ясным призывом: не ведите переговоров с террористами. Выберите иранский народ", – сообщил он.

Наследник престола отметил, что акции совпадут по времени с кампанией пропаганды и дезинформации, связанной с похоронами аятоллы Али Хаменеи, а также с шестимесячной годовщиной подавления 8-9 января оппозиционных выступлений, унесшего жизни десятков тысяч манифестантов.

"250 лет назад, американский народ выбрал свободу. Сегодня за свободу ведет борьбу народ Ирана", – отметил он.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 июня 2026

Иран и Оман провели переговоры по управлению Ормузским проливом
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 29 июня 2026

Axios: США и Иран договорились прекратить удары и провести переговоры в Катаре
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 марта 2026

Реза Пехлеви призвал не заключать сделку с нынешними властями Ирана