Иран и Оман провели переговоры по управлению Ормузским проливом
время публикации: 29 июня 2026 г., 10:08 | последнее обновление: 29 июня 2026 г., 10:13
Иран и Оман провели первую встречу совместного комитета по управлению Ормузским проливом, сообщил заместитель министра иностранных дел Исламской республики Казем Гарибабади.
"Был произведен обмен мнениями по вопросу о суверенных правах государств Залива и дальнейшем управлении проливом, согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному Тегераном и Вашингтоном", – заявил чиновник.
Напомним, что ситуация в проливе значительно обострилась после того, как Иран обстрелял суда, шедшие через пролив по предоставленному Оманом коридору. США и Иран обменялись воздушными ударами, режим аятолл атаковал территорию Бахрейна и Кувейта.
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