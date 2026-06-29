Иран и Оман провели переговоры по управлению Ормузским проливом

Иран и Оман провели первую встречу совместного комитета по управлению Ормузским проливом, сообщил заместитель министра иностранных дел Исламской республики Казем Гарибабади.

"Был произведен обмен мнениями по вопросу о суверенных правах государств Залива и дальнейшем управлении проливом, согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному Тегераном и Вашингтоном", – заявил чиновник.

Напомним, что ситуация в проливе значительно обострилась после того, как Иран обстрелял суда, шедшие через пролив по предоставленному Оманом коридору. США и Иран обменялись воздушными ударами, режим аятолл атаковал территорию Бахрейна и Кувейта.