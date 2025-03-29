Ответ на письмо Трампа: Иран отверг обсуждение своего ядерного и ракетного потенциала

Иранские источники сообщили катарской газете "Аль-Араби аль-Джадид", что Тегеран ответил на письмо, направленное президентом США Дональдом Трампом верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

Согласно источникам, Иран выразил готовность вести переговоры по ядерной программе только на основе соглашения 2015 года и "взаимного уважения", а также подчеркнул, что его отношения с региональными субъектами и союзниками основаны на двусторонних соглашениях.

Кроме того, сообщается, что Тегеран отверг обсуждение своего ядерного и ракетного потенциала.

Телеканал Sky News Arabic обнародовал письмо, которое президент США Дональд Трамп направил иранскому верховному лидеру Али Хаменеи.

В письме говорится: "Соединенные Штаты Америки под моим руководством готовы сделать важный шаг на пути к миру и деэскалации. Вместе мы сможем снять санкции, укрепить иранскую экономику и открыть двери для сотрудничества между нашими двумя странами не только на благо наших народов, но и на благо стабильности и мира на Ближнем Востоке и во всем мире. Если вы отвергнете эту протянутую руку, если иранский режим выберет путь эскалации, дальнейшей поддержки террористических организаций и военных авантюр, ответ будет решительным и быстрым. Мы не будем сидеть сложа руки перед лицом угроз вашего режима нашему народу или нашим союзникам".