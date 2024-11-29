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Ближний Восток

SOHR: за последние двое суток боев в Сирии погибли около 280 человек

Сирия
время публикации: 29 ноября 2024 г., 20:55 | последнее обновление: 29 ноября 2024 г., 20:55

По данным Сирийского центра по правам человека (SOHR) сообщает, что за последние двое суток боев, которые ведут отряды вооруженных группировок, действующих против режима Башара Асада, с подразделениями регулярной армии Сирии в районе Нового Алеппо, погибли 277 человек.

Большинство из них – повстанцы и солдаты сирийской армии, однако, по данным ООН, жертвами вооруженных столкновений стали не менее 27 мирных жителей, в том числе восемь детей.

По данным центра, вооруженные группировки взяли под контроль пять кварталов в самом Алеппо, а также город Саракиб в провинции Идлиб.

Ближний Восток
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