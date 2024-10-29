Хуситы объявили, что атаковали три судна в Красном и Аравийском морях

Представитель вооруженных сил йеменских хуситов Яхья Сариа заявил о нанесении ударов по трем гражданским судам в Красном и Аравийском морях "в знак победы над угнетением палестинского и ливанского народов".

По словам Сарии, хуситы, используя БПЛА, атаковали судно SC Montreal в южной части Аравийского моря и судно Maersk Kowloon в Аравийском море, а также выпустили баллистические ракеты по судну Motaro в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.