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Ближний Восток

Хуситы объявили, что атаковали три судна в Красном и Аравийском морях

время публикации: 29 октября 2024 г., 05:51 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 05:56
Хуситы объявили, что атаковали три судна в Красном и Аравийском морях
"Ансар Аллах"

Представитель вооруженных сил йеменских хуситов Яхья Сариа заявил о нанесении ударов по трем гражданским судам в Красном и Аравийском морях "в знак победы над угнетением палестинского и ливанского народов".

По словам Сарии, хуситы, используя БПЛА, атаковали судно SC Montreal в южной части Аравийского моря и судно Maersk Kowloon в Аравийском море, а также выпустили баллистические ракеты по судну Motaro в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Ближний Восток
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