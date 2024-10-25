WSJ: Россия через КСИР предоставила данные о целях для атак хуситов

Американское издание The Wall Street Journal опубликовало статью под заголовком "Россия предоставила данные о целях для атак хуситов на международное судоходство".

В публикации Бено Фукона и Томаса Гроува cо ссылкой на информированные источники, в том числе на двух европейских чиновников, отвечающих за вопросы обороны, говорится, что в начале 2024 года Россия предоставила йеменским хуситам данные со спутников, которые использовались для ударов по судам в Красном море. Это, как отмечают источники WSJ, позволило хуситам увеличить радиус атак в Красном море.

По данным WSJ, сведения хуситам передавались через представителей иранского "Корпуса стражей исламской революции", признанного террористической организацией в США, Канаде, Израиле, Саудовской Аравии, Бахрейне и ряде других стран.

Атаки хуситов нанесли значительный ущерб международной торговле на ключевом маршруте между Европой и Азией. Некоторые судоходные компании приостановила свою деятельность в регионе, направляя суда вокруг Африки, по более долгому и дорогому маршруту.

В статье WSJ приведены следующие данные: с ноября 2023 года хуситы атаковали более 100 судов, потопив два судна и захватив одно судно.