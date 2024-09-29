"Аль-Хадат": похороны Хасана Насраллы состоятся в Ливане 30 сентября

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщил, что похороны генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы состоится в Ливане в понедельник, 30 сентября. Эту информацию подтвердил телеканал "Аль-Арабия".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на два источника в Ливане – в медицинской службе и в службе безопасности – сообщил, что тело генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы извлечено из-под руин главного штаба в южном пригороде Бейрута. По словам этих источников, тело "целое". Они утверждают, что на теле не было заметных ран и что, по всей видимости, причиной смерти стала тупая травма от взрывной волны.

Отметим, что "Хизбалла" пока не опубликовала официального сообщения о времени похорон.