x
29 сентября 2024
|
последняя новость: 19:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
29 сентября 2024
|
29 сентября 2024
|
последняя новость: 19:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аль-Хадат": похороны Хасана Насраллы состоятся в Ливане 30 сентября

время публикации: 29 сентября 2024 г., 19:01 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 19:01
"Аль-Хадат": похороны Хасана Насраллы состоятся в Ливане 30 сентября
AP Photo/Vahid Salemi

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщил, что похороны генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы состоится в Ливане в понедельник, 30 сентября. Эту информацию подтвердил телеканал "Аль-Арабия".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на два источника в Ливане – в медицинской службе и в службе безопасности – сообщил, что тело генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы извлечено из-под руин главного штаба в южном пригороде Бейрута. По словам этих источников, тело "целое". Они утверждают, что на теле не было заметных ран и что, по всей видимости, причиной смерти стала тупая травма от взрывной волны.

Отметим, что "Хизбалла" пока не опубликовала официального сообщения о времени похорон.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 29 сентября 2024

Reuters: тело Насраллы извлечено из-под руин в пригороде Бейрута
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 29 сентября 2024

359-й день войны в Израиле: после ликвидации Насраллы. Хронология событий