Reuters: тело Насраллы извлечено из-под руин в пригороде Бейрута

Агентство Reuters со ссылкой на два источника в Ливане – в медицинской службе и в службе безопасности – сообщает, что тело генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы было извлечено из-под руин главного штаба в южном пригороде Бейрута.

По словам этих источников, тело "целое". Они утверждают, что на теле не было заметных ран и что, по всей видимости, причиной смерти стала тупая травма от взрывной волны.

Отметим, что официальных заявлений по поводу состояния тела Насраллы "Хизбалла" не публиковала.

Пока неизвестно и то, когда состоятся его похороны.