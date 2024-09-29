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Reuters: тело Насраллы извлечено из-под руин в пригороде Бейрута

время публикации: 29 сентября 2024 г., 17:44 | последнее обновление: 29 сентября 2024 г., 17:53
Reuters: тело Насраллы извлечено из-под руин в пригороде Бейрута
AP Photo/Hassan Ammar

Агентство Reuters со ссылкой на два источника в Ливане – в медицинской службе и в службе безопасности – сообщает, что тело генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы было извлечено из-под руин главного штаба в южном пригороде Бейрута.

По словам этих источников, тело "целое". Они утверждают, что на теле не было заметных ран и что, по всей видимости, причиной смерти стала тупая травма от взрывной волны.

Отметим, что официальных заявлений по поводу состояния тела Насраллы "Хизбалла" не публиковала.

Пока неизвестно и то, когда состоятся его похороны.

Пресса
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