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Ближний Восток

SOHR: Иран намерен атаковать Израиль с территории Сирии

время публикации: 02 августа 2024 г., 18:24 | последнее обновление: 02 августа 2024 г., 18:29
SOHR: Иран намерен атаковать Израиль с территории Сирии

Cирийская мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщила со ссылкой на источники, близкие к проиранским силам, что Иран намерен атаковать Израиль с территории Сирии.

По данным этих источников, для большинства атак планируется использовать беспилотники, которые будут запущены из окрестностей Дамаска. При этом предполагается, что ответственность за ответ на ликвидацию в Бейруте замглавы "Хизбаллы" Фуада Шукра и уничтожение в Тегеране главаря ХАМАСа Исмаила Ханийи возьмет на себя группировка "Исламское сопротивление в Ираке".

В последнее время эта группировка регулярно рапортует о запусках БПЛА и крылатых ракет в сторону Израиля.

Ближний Восток
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