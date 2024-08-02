SOHR: Иран намерен атаковать Израиль с территории Сирии

Cирийская мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщила со ссылкой на источники, близкие к проиранским силам, что Иран намерен атаковать Израиль с территории Сирии.

По данным этих источников, для большинства атак планируется использовать беспилотники, которые будут запущены из окрестностей Дамаска. При этом предполагается, что ответственность за ответ на ликвидацию в Бейруте замглавы "Хизбаллы" Фуада Шукра и уничтожение в Тегеране главаря ХАМАСа Исмаила Ханийи возьмет на себя группировка "Исламское сопротивление в Ираке".

В последнее время эта группировка регулярно рапортует о запусках БПЛА и крылатых ракет в сторону Израиля.