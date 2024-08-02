"Аль-Ахбар": вся "ось сопротивления" готовится к удару по Израилю

В пятницу, 2 августа, на страницах ливанской газеты "Аль-Ахбар", аффилированной с "Хизбаллой", есть множество публикаций, посвященных предстоящему удару по Израилю в ответ на ликвидацию в Бейруте замглавы "Хизбаллы" Фуада Шукра и уничтожение в Тегеране главаря ХАМАСа Исмаила Ханийи.

Некий источник "в силовых структурах" (по всей видимости, в "Хизбалле") заявил редакции "Аль-Ахбар", что в ответ на эти ликвидации удары по Израилю нанесут все силы "оси сопротивления" – иранский "Корпус стражей исламской революции", ливанская "Хизбалла", йеменские хуситы и проиранские группировки в Ираке и Сирии.

По словам этого источника, в настоящее время проходят консультации с целью координации действий. Вероятно, удары будут нанесены одновременно или через короткие промежутки времени.

Другой источник, близкий к "исламскому сопротивлению в Ираке", сообщил газете "Аль-Ахбар", что сейчас проходят встречи командиров проиранских военизированных структур с представителями КСИР и "Хизбаллы".

1 августа иранские СМИ сообщали, что в Тегеране проходила встреча представителей руководства различных силовых структур и вооруженных группировок. Судя по имеющейся информации, в этой встрече участвовали руководители иранского "Корпуса стражей исламской революции" и подразделения "Кудс" (входит в состав КСИР, специализируется на операциях за пределами Ирана), а также палестинских террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад", ливанской "Хизбаллы", йеменской "Ансар Аллах" (хуситы) и иракских шиитских Сил народной мобилизации ("Хашд аш-Шааби"). Очевидно, это тот состав вооруженных сил, которые готовятся к массированному удару по Израилю в скором времени. Примечательно, что регулярная армия Ирана, судя по всему, в этой подготовке не участвует.