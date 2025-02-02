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Ближний Восток

Генеральный секретарь "Хизбаллы" обвинил Израиль в продолжающейся агрессии против Ливана

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
время публикации: 02 февраля 2025 г., 19:03 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 19:03
Генеральный секретарь "Хизбаллы" обвинил Израиль в продолжающейся агрессии против Ливана
Фото: "Аль-Манар"

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Наим Касем выступил с речью, в которой выразил соболезнования ХАМАСу в связи с гибелью Мухаммада Дэйфа и Маруана Иссы, назвал "победой палестинского народа" освобождение из израильских тюрем сотен террористов, а также призвал власти Ливана обязать Израиль соблюдать условия соглашения о прекращении огня.

Наим Касем отметил, что ливанское правительство, согласившееся продлить пребывание израильских военных в южном Ливане, обязано с помощью посредников обеспечить, чтобы соглашение выполнялось. "Разве это можно назвать прекращением огня, когда Израиль продолжает атаковать? Израиль бомбит Набатею и деревни в долине Бекаа. Это не просто нарушение прекращения огня, это самая настоящая агрессия. В соглашении нет ни слова про указанные районы. Ливан должен действовать решительно и требовать от стран, выступивших гарантами, чтобы они оказали давление на Израиль", – заявил он, добавив, что США выступившие одним из гарантов, являются соучастниками израильской агрессии.

Наим Касем отметил в своей речи, что "Хизбалла" оставляет за собой право ответить на агрессию Израиля.

Ближний Восток
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