На следующей неделе состоится встреча короля Иордании Абдаллы II с президентом США Дональдом Трампом

На следующей неделе запланирована встреча короля Иордании Абдаллы II с президентом США Дональдом Трампом, сообщает иорданское государственное агентство Petra.

Согласно указанному источнику, Абдалла II встретится с Трампом в Вашингтоне 11 февраля.

Официальное приглашение было получено на прошлой неделе.

Сегодня в Вашингтон прибывает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Он встретится с Трампом 4 февраля.