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Ближний Восток

На следующей неделе состоится встреча короля Иордании Абдаллы II с президентом США Дональдом Трампом

США
Иордания
Дональд Трамп
время публикации: 02 февраля 2025 г., 17:38 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 17:43
На следующей неделе состоится встреча короля Иордании Абдаллы II с президентом США Дональдом Трампом
AP Photo/Susan Walsh

На следующей неделе запланирована встреча короля Иордании Абдаллы II с президентом США Дональдом Трампом, сообщает иорданское государственное агентство Petra.

Согласно указанному источнику, Абдалла II встретится с Трампом в Вашингтоне 11 февраля.

Официальное приглашение было получено на прошлой неделе.

Сегодня в Вашингтон прибывает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Он встретится с Трампом 4 февраля.

Ближний Восток
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