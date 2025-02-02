На следующей неделе состоится встреча короля Иордании Абдаллы II с президентом США Дональдом Трампом
время публикации: 02 февраля 2025 г., 17:38 | последнее обновление: 02 февраля 2025 г., 17:43
На следующей неделе запланирована встреча короля Иордании Абдаллы II с президентом США Дональдом Трампом, сообщает иорданское государственное агентство Petra.
Согласно указанному источнику, Абдалла II встретится с Трампом в Вашингтоне 11 февраля.
Официальное приглашение было получено на прошлой неделе.
Сегодня в Вашингтон прибывает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Он встретится с Трампом 4 февраля.
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