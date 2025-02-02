Генсек "Хизбаллы" объявил, что похороны Хасана Насраллы состоятся 23 февраля в Дахии

Генеральный секретарь "Хизбаллы" Наим Касем объявил, что похороны бывшего генсека организации Хасана Насраллы, ликвидированного Израилем 27 сентября, состоятся 23 февраля.

Хасан Насралла, по словам нового генсека "Хизбаллы", будет похоронен в районе аэропорта в бейрутском квартале Дахия.

Ранее "Хизбалла" заявляла, что тело Насраллы временно похоронено в секретном месте, а официальная торжественная церемония похорон состоится "когда это станет возможным".

Очевидно, "Хизбалла" опасалась, что Израиль может нанести удары по месту проведения похорон, чтобы уничтожить все руководство организации.

Хасан Насралла. Краткая справка

Хасан Насралла родился в Бейруте, по разным данным 31 августа 1960 года или 28 ноября 1959 года, старший из девяти детей в семье. В 15 лет вступил в военизированную шиитскую группировку "Амаль". В 1976 году, в возрасте 16 лет, он отправился в Ирак, где встретил лидера "Хизбаллы" Аббаса аль-Мусауи. В 1977 году поступил в религиозное училище в Ан-Наджафе (Ирак), но через год был выслан за экстремистскую деятельность.

В 1980 году вошел в политическое руководство "Амаль", после начала ливано-израильской войны 1982 года оставил "Амаль" и вступил в "Хизбаллу". Вскоре был назначен командиром "Хизбаллы" в районе Бекаа. В 1987 году вошел в Верховный совет "Хизбаллы". В 1992 году после ликвидации лидера "Хизбаллы" Аббаса аль-Мусауи был в первый раз избран на пост генерального секретаря "Партии Аллаха". С тех пор многократно переизбирался на этот пост.

Хасан Насралла был женат, в семье родились пять детей. Старший сын Хади Насралла был убит в 1997 году при попытке теракта против израильтян. Другой его сын Джауад Насралла является одним из лидеров "Хизбаллы", отвечает за вербовку агентов и подготовку терактов против израильтян.

После Второй ливанской войны летом 2006 года Хасан Насралла почти все время находился в хорошо охраняемом подземном бункере. Но в последние годы он несколько раз выезжал из Бейрута, в частности в Дамаск и Тегеран.

Ликвидирован в результате удара ВВС ЦАХАЛа 27 сентября 2024 года в Бейруте.