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Ближний Восток

Координатор ООН: "Беженцами стали уже 1,9 миллионов жителей Газы"

время публикации: 02 июля 2024 г., 21:39 | последнее обновление: 02 июля 2024 г., 21:48
Координатор ООН: "Беженцами стали уже 1,9 миллионов жителей Газы"
AP Photo/Saher Alghorra

Старший координатор ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению в Газе Сигрид Кааг сообщила, что общее число беженцев в секторе достигло 1,9 миллиона человек. Миллион из них лишаются крова уже во второй раз с начала войны.

"На палестинских жителей Газы обрушилась бездна страданий. Я крайне обеспокоена сообщениями о том, что жители Хан-Юнеса и окрестностей получили предписание эвакуироваться", – заявила она на заседании Совета безопасности ООН.

По ее словам, в Газу не поступает достаточное количество гуманитарной помощи. Особенно тяжелое положение сложилось на юге сектора. Международная чиновница призвала к скорейшему открытию КПП в Рафиахе.

Ближний Восток
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