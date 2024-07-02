Координатор ООН: "Беженцами стали уже 1,9 миллионов жителей Газы"

Старший координатор ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению в Газе Сигрид Кааг сообщила, что общее число беженцев в секторе достигло 1,9 миллиона человек. Миллион из них лишаются крова уже во второй раз с начала войны.

"На палестинских жителей Газы обрушилась бездна страданий. Я крайне обеспокоена сообщениями о том, что жители Хан-Юнеса и окрестностей получили предписание эвакуироваться", – заявила она на заседании Совета безопасности ООН.

По ее словам, в Газу не поступает достаточное количество гуманитарной помощи. Особенно тяжелое положение сложилось на юге сектора. Международная чиновница призвала к скорейшему открытию КПП в Рафиахе.