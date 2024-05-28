UNRWA сообщает, что Рафиах покинули миллион палестинцев
время публикации: 28 мая 2024 г., 12:16 | последнее обновление: 28 мая 2024 г., 12:31
Агентство ООН по помощи палестинским беженцам сообщило, что за последние три недели Рафиах покинули около миллиона человек. В заявлении подчеркивается крайне тяжелая гуманитарная ситуация в секторе Газы.
"У людей нет безопасного места – в условиях бомбежки, нехватки продовольствия и воды. Они живут в кучах мусора, нет минимальных условий для жизни. С каждым днем защита и обеспечение помощи становятся практически невозможными", – говорится в заявлении.
С 6 мая израильская армия проводит ограниченную операцию в восточной части Рафиаха. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу заявляет, что без занятия города и уничтожения находящихся здесь боевиков победа над террористической группировкой ХАМАС невозможна.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 мая 2024