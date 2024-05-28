UNRWA сообщает, что Рафиах покинули миллион палестинцев

Агентство ООН по помощи палестинским беженцам сообщило, что за последние три недели Рафиах покинули около миллиона человек. В заявлении подчеркивается крайне тяжелая гуманитарная ситуация в секторе Газы.

"У людей нет безопасного места – в условиях бомбежки, нехватки продовольствия и воды. Они живут в кучах мусора, нет минимальных условий для жизни. С каждым днем защита и обеспечение помощи становятся практически невозможными", – говорится в заявлении.

С 6 мая израильская армия проводит ограниченную операцию в восточной части Рафиаха. Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу заявляет, что без занятия города и уничтожения находящихся здесь боевиков победа над террористической группировкой ХАМАС невозможна.