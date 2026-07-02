Иран отверг сообщения о доступе МАГАТЭ к ядерным объектам, атакованным США

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран не соглашался предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ к ядерным объектам, по которым ранее были нанесены удары армией США.

"Утверждения о том, что инспекторам МАГАТЭ предоставили доступ на подвергшиеся бомбардировкам объекты, не соответствуют действительности", – приводят слова Галибафа иранские СМИ.

По его словам, работа инспекторов МАГАТЭ в Иране регулируется решениями Высшего совета национальной безопасности Ирана.

В ходе боевых действий армия США нанесла серию ударов по нескольким иранским ядерным объектам. На некоторых из них мог храниться высокообогащенный уран.