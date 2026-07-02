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Ближний Восток

Иран отверг сообщения о доступе МАГАТЭ к ядерным объектам, атакованным США

Иран
Ядерное оружие
Война с Ираном
время публикации: 02 июля 2026 г., 00:11 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 05:26
Иран отверг сообщения о доступе МАГАТЭ к ядерным объектам, атакованным США
AP Photo/Vahid Salemi

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран не соглашался предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ к ядерным объектам, по которым ранее были нанесены удары армией США.

"Утверждения о том, что инспекторам МАГАТЭ предоставили доступ на подвергшиеся бомбардировкам объекты, не соответствуют действительности", – приводят слова Галибафа иранские СМИ.

По его словам, работа инспекторов МАГАТЭ в Иране регулируется решениями Высшего совета национальной безопасности Ирана.

В ходе боевых действий армия США нанесла серию ударов по нескольким иранским ядерным объектам. На некоторых из них мог храниться высокообогащенный уран.

Ближний Восток
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