Иран отверг сообщения о доступе МАГАТЭ к ядерным объектам, атакованным США
время публикации: 02 июля 2026 г., 00:11 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 05:26
Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Тегеран не соглашался предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ к ядерным объектам, по которым ранее были нанесены удары армией США.
"Утверждения о том, что инспекторам МАГАТЭ предоставили доступ на подвергшиеся бомбардировкам объекты, не соответствуют действительности", – приводят слова Галибафа иранские СМИ.
По его словам, работа инспекторов МАГАТЭ в Иране регулируется решениями Высшего совета национальной безопасности Ирана.
В ходе боевых действий армия США нанесла серию ударов по нескольким иранским ядерным объектам. На некоторых из них мог храниться высокообогащенный уран.
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