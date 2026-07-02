x
02 июля 2026
|
последняя новость: 13:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
02 июля 2026
|
02 июля 2026
|
последняя новость: 13:48
02 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

CNN Turk: в Турции упал украинский БПЛА со взрывчаткой

Война в Украине
Война в России
Беспилотники
Турция
время публикации: 02 июля 2026 г., 13:48 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 13:50
CNN Turk: в Турции упал украинский БПЛА со взрывчаткой
AP Photo/Evgeniy Maloletka

В сельской местности провинции Трабзон (северо-восток Турции, южное побережье Черного моря) обнаружен беспилотник, врезавшийся в дерево. По данным CNN Turk, в ходе проверки было установлено, что БПЛА принадлежал Украине.

Турецкий телеканал сообщает, что беспилотник нес около 5 кг взрывчатки. Информации о пострадавших не поступало.

Власти Турции начали расследование обстоятельств инцидента. Пока не сообщается, каким образом украинский беспилотник оказался на территории Турции и был ли он сбит или потерял управление.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 июля 2026

ВСУ: ночью перехвачены 48 из 74 ракет, 476 из 496 БПЛА. МО РФ: сбиты 327 беспилотников