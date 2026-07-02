CNN Turk: в Турции упал украинский БПЛА со взрывчаткой

В сельской местности провинции Трабзон (северо-восток Турции, южное побережье Черного моря) обнаружен беспилотник, врезавшийся в дерево. По данным CNN Turk, в ходе проверки было установлено, что БПЛА принадлежал Украине.

Турецкий телеканал сообщает, что беспилотник нес около 5 кг взрывчатки. Информации о пострадавших не поступало.

Власти Турции начали расследование обстоятельств инцидента. Пока не сообщается, каким образом украинский беспилотник оказался на территории Турции и был ли он сбит или потерял управление.