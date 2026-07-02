ВСУ: ночью перехвачены 48 из 74 ракет, 476 из 496 БПЛА. МО РФ: сбиты 327 беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 2 июля 2026 года российские военные выпустили по Украине 74 ракеты (4 "Циркон", 24 "Искандер-М"/С-400, 34 Х-101, 8 "Калибр", 4 Х-59/69) и 496 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 48 ракет и 476 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 25 ракет и 12 ударных БПЛА в 33 локациях, а также падения фрагментов в 18 локациях. Причинен значительный ущерб в Киеве и Киевской области, множество погибших и раненых.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 2 июля на территории Российской Федерации были перехвачены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Московским регионом, Ленинградской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областями, Краснодарским краем и Крымом. Причинен ущерб, есть убитый в Нижегородской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.