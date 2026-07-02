"Аль-Хадат": следующий раунд непрямых переговоров США и Ирана начнется 18 июля

Следующий этап непрямых переговоров между представителями США и Ирана должен начаться 18 июля. Об этом сообщил саудовский телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на высокопоставленный источник.

По данным источника телеканала, речь идет о продолжении контактов между Тегераном и Вашингтоном через посредников. Где именно пройдет следующий раунд переговоров, пока не сообщается.

Ранее представители Катара заявляли о "позитивном прогрессе" на непрямых переговорах США и Ирана в Дохе, проходивших при участии катарских и пакистанских посредников. Стороны, по словам Дохи, договорились продолжить обсуждения в ближайшее время.