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Ближний Восток

"Аль-Хадат": следующий раунд непрямых переговоров США и Ирана начнется 18 июля

США
Иран
Война с Ираном
время публикации: 02 июля 2026 г., 13:32 | последнее обновление: 02 июля 2026 г., 13:32
"Аль-Хадат": следующий раунд непрямых переговоров США и Ирана начнется 18 июля
Urs Flueeler, Pool Photo via AP

Следующий этап непрямых переговоров между представителями США и Ирана должен начаться 18 июля. Об этом сообщил саудовский телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на высокопоставленный источник.

По данным источника телеканала, речь идет о продолжении контактов между Тегераном и Вашингтоном через посредников. Где именно пройдет следующий раунд переговоров, пока не сообщается.

Ранее представители Катара заявляли о "позитивном прогрессе" на непрямых переговорах США и Ирана в Дохе, проходивших при участии катарских и пакистанских посредников. Стороны, по словам Дохи, договорились продолжить обсуждения в ближайшее время.

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