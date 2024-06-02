"Сделка Байдена", израильско-египетский кризис и угроза санкций Евросоюза. Ближневосточный обзор

Заявление президента США Джо Байдена о наличии израильского предложения о сделке с ХАМАСом произвело эффект разорвавшейся бомбы. Если верить Байдену, речь идет фактически о прекращении войны в секторе Газы. Среди других событий недели – кризис в египетско-израильских отношениях на фоне продолжения военной операции в Рафиахе. Пока и Каир, и Иерусалим не заинтересованы идти на обострение, но внутри Египта совсем другие настроения. И в итоге Каир и другие арабские столицы все активнее пытаются добиться прекращения боевых действий в секторе Газы, привлекая к этому как можно больше других стран. Об этом, в частности, говорилось на этой неделе во время визита представителей арабских государств в Брюссель и Пекин. Там они встретили полное взаимопонимание. Более того, в Евросоюзе всерьез задумались о санкциях в отношении Израиля. Это не радует США, также как и активизация Китая на ближневосточном поле. Вашингтон пытается оставаться в лидерах.

Марианна Беленькая, The News of Israel.

Заявление Байдена

Неожиданное выступление президента США Джо Байдена в пятницу вечером перечеркнуло все события этой недели. Речь шла о предложении, сделанном Израилем ХАМАСу касательно прекращения огня в секторе Газы в обмен на освобождение израильских заложников. Это предложение было передано ХАМАСу через Катар в четверг. А в пятницу Байден решил поведать об этом всему миру, но прежде всего своим избирателям, как результат посреднических усилий США.

Предлагаемая ХАМАСу сделка, по словам Байдена, включает три этапа.

Первый этап рассчитан на шесть недель и включает:

- Освобождение женщин, пожилых людей и раненых в обмен на сотни палестинских заключенных. Будет также возвращена часть тел погибших заложников.

- Наращивание гуманитарной помощи до 600 грузовиков в день.

- Возвращение палестинцев в свои дома, в том числе на севере сектора Газы.

- Вывод израильских сил из всех населенных пунктов сектора.

- Начало переговоров о бессрочном прекращении огня. Если переговоры затянутся прекращение огня будет продлено.

На втором этапе предполагается вывод всех израильских сил из сектора Газы и освобождение всех оставшихся в живых заложников. Прекращение огня станет бессрочным при условии, что ХАМАС будет соблюдать все взятые на себя обязательства.

Третий этап предусматривает начало восстановления сектора Газы и возвращение всех тел погибших заложников.

Принятие плана сторонами – фактически означает прекращение войны, что стало неожиданным для израильтян после многочисленных заявлений премьер-министра Биньямина Нетаниягу о продолжении войны до освобождения заложников и разгрома ХАМАСа.

Офис Нетаниягу отреагировал на выступление Байдена поздно вечером в пятницу. Случай неординарный, так как в шаббат реакции от израильских правительственных структур бывают только в чрезвычайных ситуациях. В заявлении офиса подчеркивалось, что "правительство Израиля едино в своем желании как можно скорее вернуть заложников и работает над достижением этой цели". В этом контексте премьер уполномочил переговорную группу представить предложение, которое бы позволило Израилю "продолжать войну до тех пор, пока не будут достигнуты все его цели, включая уничтожение военного и управленческого потенциала ХАМАСа". "Фактическое предложение, выдвинутое Израилем, включая условный переход от одной фазы к другой, позволяет Израилю отстаивать эти принципы", – говорилось в тексте, полученном редакцией Newsru.co.il.

Со своей стороны, в первой реакции на выступление Байдена ХАМАС заявил, что "положительно оценивает то, что было включено в речь президента США", а конкретнее – призывы к постоянному прекращению огня, выводу израильских войск из сектора Газа, восстановлению сектора Газа и обмену пленными. Отмечалось, что ХАМАС готов "позитивно и конструктивно" рассматривать любое предложение, основанное на постоянном прекращении огня, полном выводе израильских сил из сектора и его восстановлении. При этом в заявлении подчеркивалось, что позиция США, а также международная поддержка плана по прекращению войны в секторе Газы – это результат сопротивления и стойкости палестинцев.

Важно, что буквально за день до выступления Байдена лидеры ХАМАСа объявили, что готовы пойти на соглашение с Израилем только при условии полного прекращения войны в секторе Газы, о чем они и уведомили посредников. То есть речь шла том, что ХАМАС не будет вести переговоры об освобождении израильских заложников до полного и долгосрочного прекращения огня. До этого момента на всех переговорах речь шла о том, что временное прекращение огня станет результатом переговоров, в том числе будет обусловлено возвращением заложников.

Таким образом ХАМАС резко повысил ставки, а также возложил всю ответственность за срыв предыдущих раундов переговоров на Израиль. При этом именно Израиль в последнее время демонстрировал готовность идти на уступки. И заявление Байдена это еще раз продемонстрировало. Но в связи с ним есть много вопросов, так как дьявол, как обычно, в деталях.

Прежде всего, Байден не упомянул о каком числе заложников идет речь на первом этапе. Не оговаривается и будущее ХАМАСа, а также каким может быть план "на следующий день" после войны. Хотя, судя по всему, Байден рисует себе радужную картину – после прекращения военных действий в секторе Газы должно последовать затишье между Израилем и Ливаном, а в дальнейшем и нормализация отношений Израиля с Саудовской Аравией, а арабские страны выступят гарантами того, что ХАМАС не сможет перевооружиться. Картинка выглядит идеальной – вопрос, насколько реализуемой, ибо ХАМАС от активного участия в жизни сектора Газы и в целом Палестины не отказывается.

Озвученное президентом Байденом израильское предложение строится на концепции, что ХАМАС ослаб и не сможет совершить "второе 7 октября". Джо Байден также подчеркнул, что США намерены гарантировать безопасность Израиля и, если ХАМАС нарушит свои обещания, еврейское государство сможет продолжить войну. Правда, по словам Байдена, Египет и Катар обещают сделать все возможное, чтобы ХАМАС действовал в соответствии с соглашением. Но в Израиле уже неоднократно видели, чем заканчиваются подобные обещания. Вопрос есть ли выбор? Ведь президент США фактически ставит Израилю ультиматум.

Байден подчеркивает: бессрочная война в погоне за идеей "полной победы" над ХАМАСом истощит экономические, военные и человеческие ресурсы, Израиль увязнет и окажется в еще большей изоляции. Поэтому Израилю предлагается объявить, что цели войны достигнуты – ХАМАС ослаб, а заложники будут освобождены в результате сделки. Но еще раз – дьявол в деталях. Пока ХАМАС рисует картину своей победы. И в любом случае надо дождаться его окончательного ответа, а также понять, на что все-таки решится премьер-министр Израиля, на которого давят со всех сторон. Сторонники по коалиции угрожают выйти из нее, что приведет к выборам. Оппозиция требует сделку. Одновременно продолжается международное давление на Израиль. И главное – если сделка будет – что в ней все-таки будет написано.

Почему Израиль просто не мог не попытаться перехватить инициативу на переговорах, видно из того, как развивались события в последние дни.

Все взоры на Рафах

"Все взоры на Рафах" – под таким лозунгом на этой неделе проходила кампания в поддержку Палестины в соцсетях. И действительно, создавалось впечатление, что все внимание международной общественности сосредоточено на этом районе сектора Газы, где несколько недель назад Израиль начал давно откладываемую военную операцию. Израильские военные подчеркивают, что она проводится в ограниченных масштабах. Тем не менее в конце прошлой недели Международный суд справедливости ООН в Гааге потребовал от Израиля прекращения военных действий в Рафиахе (Рафахе). Не исключается, что этот вопрос может быть вынесен на обсуждение Совбеза ООН. Проект резолюции такого рода уже предложил Алжир.

Поводом для алжирской резолюции стал произошедший в воскресенье пожар в Рафиахе, где по сообщениям арабских СМИ погибли примерно от 45 до 70 человек. Пожар вспыхнул после ликвидации израильскими военными двух высокопоставленных боевиков ХАМАСа. В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что удар был нанесен по "закрытому строению", которое находилось "вдали от палаточного лагеря". В Израиле полагают, что причиной пожара мог стать взрыв склада с боеприпасами или горючим веществом, находившемся в ставшем мишенью помещении.

На международное общественное мнение эти разъяснения не повлияли. Давление на Израиль возросло. Однако пока работает сдерживающий фактор США. Там заявили, что не считают израильские действия в Рафиахе переходом красных линий. Вашингтон принял израильскую позицию, что операция в Рафиахе ограниченная, но продолжил требовать от Израиля соблюдения гуманитарных норм, а теперь и подписания сделки с ХАМАСом.

Египет пытается замять гибель своих солдат

Еще одно яркое событие недели – новый кризис в отношениях Израиля и Египта. В понедельник представители двух стран сообщили о перестрелке в районе КПП Рафиах, в результате которой погиб египетский военный, еще несколько получили ранения (один из них позднее скончался). Обе стороны пообещали провести расследование.

Пока в Каире склоняются к версии, что перестрелка произошла между израильскими военными и палестинскими боевиками, египетские пограничники попали под огонь и решили также открыть огонь. Эту версию, в частности приводит эмиратский канал Sky News Arabia.

Эксперты сходятся во мнении, что Египет и Израиль решили не нагнетать ситуацию, нуждаясь в сохранении сотрудничества в сфере безопасности. Но напряжение в Каире растет. Там с самого начала опасались, что боевые действия в секторе Газы выльются на их территорию. Еще один страшный сон Каира – народное недовольство контактами властей с Израилем. Несмотря на то, что Египет и Израиль договорились о мире еще в 1979 году, египтяне за пределами верхушки любви к соседям не испытывают, антиизраильские настроения не исчезли и из СМИ. Однако египетскому руководству никакие проявления народного недовольства сейчас не нужны. По данным американского издания The Wall Street Journal, с начала войны в секторе Газы египетские власти арестовали 120 человек в связи с пропалестинскими протестами.

Одновременно катарская газета "Аль-Араби аль-Джадид" обратила внимание, что похороны погибшего солдата прошли без должных военных почестей, а о смерти второго солдата официальные власти сообщили с опозданием.

На этом фоне Каиру очень нужно как можно скорее добиться прекращения войны в секторе Газы и при этом не потерять лицо. Отсюда достаточно жесткие официальные заявления в адрес Израиля и показательное прекращение пропуска гуманитарных грузов через КПП Рафиах после того, как контроль над ним взяли израильские военные. Ответственность за ухудшение гуманитарной ситуации в секторе, разумеется Каир возложил на Израиль.

Ситуацию пытаются разрулить США. В четверг телеканал "Кан 11" сообщил, что Израиль и Египет приняли принципиальное решение открыть КПП Рафиах для отправки гуманитарной помощи в сектор. Предполагается, что израильские военные отойдут от КПП, но детали, кто им будет управлять после этого еще не согласованы. Израиль все еще надеется, что возможно это сделают ООН и местные палестинские силы, которые не связаны с террористическими группировками, в первую очередь ХАМАС. Каир, согласно публикациям, хотел бы видеть на КПП миссию Евросоюза.

Трехсторонние контакты по этой теме должны будут продолжены уже на следующей неделе. По информации сайта Axios, Египет согласился на возобновление прохода грузов через КПП после телефонного разговора между президентами Египта и США Абд аль-Фаттах ас-Сиси и Джо Байденом. Вашингтон пригрозил, что публично осудит Каир за возникновение гуманитарных проблем в секторе Газы. Но ссориться публично с Египтом все же США не хотят – слишком надеются на участие Каира в будущем решении проблем Газы.

Угроза санкций

Одновременно арабские страны продолжают уговаривать международное сообщество признать государство Палестина. В частности, это обсуждалось на арабо-европейской встречи в Брюсселе в начале недели. Председателями выступили главы МИД Саудовской Аравии и Норвегии Фейсал бен Фархан и Эспен Барт Эйде. Напомним, что на прошлой неделе Осло вместе с Мадридом и Дублином признали Палестинское государство. И арабские политики надеются, что этому примеру последуют и другие.

Пока же в Евросоюзе задумались над санкциями в отношении Израиля. Такой вариант обсуждается на случай, если Израиль не выполнит решения Международного суда касательно прекращения операции в Рафиахе.

Источники издания Politico сообщают, что ЕС готовится принять меры в связи с растущим беспокойством по поводу гуманитарных издержек военных операций Израиля в секторе Газы. И инцидент в палаточном лагере стал одним из поводов для активизации дискуссии на эту тему. Тем более буквально на следующий день после произошедшего главы МИД стран ЕС собрались на свою очередную встречу в Брюсселе.

В частности, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что решение Международного суда является "обязательным и должно быть выполнено". Она подчеркнула, что продолжение военной операции не принесет пользу Израилю: "Ни один заложник не будет освобожден, если люди сейчас горят в палатках". Представители других стран выступили в том же духе, однако мнения на счет санкций пока расходятся.

Среди тех, кто продвигает идею санкций – Ирландия, Бельгия и Испания. Но та же Германия и Австрия – против. Не поддерживает санкции и Финляндия, по крайней мере те, что могут затронуть торговлю с Израилем и сотрудничество в High-tech. Другие участники встречи высказались более расплывчато. В любом случае подготовка списка мер воздействия на Израиль в Евросоюзе уже началась. Среди самых вероятных вариантов – приостановка действия соглашения об ассоциации между Израилем и ЕС, которое предоставляет израильским товарам преференциальный доступ на европейский рынок. Уже принято решение о созыве Совета ассоциации для обсуждения с Израилем его обязательств в области прав человека. Это достаточно серьезно, учитывая, что Евросоюз – главный торговый партнер Израиля.

Разногласия между США и Европой

Очевидно, что перспектива санкций Евросоюза в отношении Израиля не порадует Вашингтон. Впрочем, у ЕС и США все больше разногласий относительно ситуации на Ближнем Востоке. Рост числа стран Евросоюза, признавших Государства Палестина и осуждающих Израиль, – только часть айсберга. В последние дни в СМИ также появились утечки и касательно европейско-американских трений вокруг Ирана.

Администрация Байдена оказывает давление на европейских союзников, чтобы они отказались от планов подвергнуть критике ядерную программу Ирана на предстоящем в июне заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщила в начале недели американская газета The Wall Street Journal (WSJ). По данным источников издания, США выступают против намерений Великобритании и Франции осудить Иран оказывают давление на некоторые другие страны, чтобы они воздержались при голосовании.

Публикация WSJ появилась практически одновременно с утечками в западных СМИ выдержек из доклада МАГАТЭ. В нем говорится, что за три последних месяца иранские запасы урана, обогащенного до 60% выросли на 20,6 кг до 142,1 кг. Это означает, что предполагаемые запасы обогащенного урана в Иране превысили более чем в 30 раз предел, установленный в ядерном соглашении 2015 года между Тегераном и мировыми державами.

При дальнейшем обогащении (выше 90%) уран может использоваться для создания ядерного оружия. В апреле еще одно американское издание The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщило, что Иран сейчас "оказался ближе к созданию ядерного оружия, чем когда-либо в своей истории": накопленный Тегераном высокообогащенный уран можно за несколько дней или недель довести до оружейного, а его количества хватило бы, чтобы за полгода создать три примитивных ядерных устройства.

Госдепартамент США опроверг информацию WSJ. Напротив, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США активно усиливают давление на Иран. Так это или нет – осталось дождаться заседания Совета управляющих МАГАТЭ. И в этом контексте напомним, что только на прошлой неделе стало известно о прошедшем недавно очередном раунде секретных переговоров между США и Ираном в Омане по ситуации в регионе. И, как утверждалось, стороны нашли точки соприкосновения. Тогда же агентство Reuters сообщило, что позиции США и европейской тройки (Великобритании, Франции и Германии) по поводу Ирана и стратегии действий в МАГАТЭ резко разошлись. В среду тройка стран распространила свой проект резолюции с осуждением Ирана. В последний раз МАГАТЭ принимал подобные резолюции полтора года назад. Но Вашингтон не хочет злить Тегеран, опасаясь нового витка эскалации в регионе в разгар президентской кампании в США.

Саммит в Пекине

Еще один повод беспокойства США – активизация на ближневосточном направлении Китая. Причем это касается не только экономики, но и политики. Демонстрацией этому стал 10-й Китайско-арабский форум сотрудничества, открывшийся в четверг в Пекине.

Таким мероприятия проводятся с 2004 года. С тех пор Пекин заметно укрепился на Ближнем Востоке. В 2023 году двусторонняя торговля между Китаем и Персидским заливом, согласно данным китайской таможни, составила $286,9 млрд. Кроме того, по оценкам аналитиков UBS, растущие связи Китая с Ближним Востоком способны увеличить объем мировой торговли энергоносителями более чем на $400 млрд к 2030 году.

Пекин активно вовлекает арабские страны в свой масштабный проект "Один пояс – один путь", который в том числе конкурирует с американским планом по созданию экономического коридора Индия-Ближний Восток-Европа (IMEC). Последний испытывает серьезные проблемы из-за войны в секторе Газы, так как подразумевал, в частности, сотрудничество между Израилем и арабскими странами.

Но Вашингтон просто так смотреть на успехи Пекина не хочет. Арабо-китайское технологическое сотрудничество может столкнуться с трудностями из-за американского давления на своих ближневосточных союзников. Так, по информации, агентства Bloomberg, недавно ведущая компания ОАЭ по производству искусственного интеллекта G42 отказалась от китайских технологий в пользу американских, подписав соглашение с Microsoft на сумму $1,5 млрд. На готовность последовать этому примеру намекнули и в фонде искусственного интеллекта Саудовской Аравии с капиталом $100 млрд. Но битва за арабские рынки продолжается, тем более китайские инвестиции не обуславливаются политическими требованиями, как американские. И это полностью устраивает арабские страны, которые не готовы складывать все яйца в одну корзину.

В то же время Пекин решил не ограничиваться экономической экспансией на Ближний Восток и начал проявлять политическую активность. Самым ярким примером стало подписание в 2023 году в китайской столице соглашения о восстановлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Интересует Китай и палестинский вопрос, без участия в решении которого ни одна страна не может считаться значимым игроком в регионе.

В июне 2023 года в КНР приняли главу Палестинской Национальной Администрации Махмуда Аббаса, которому представили китайский мирный план. Позднее в китайской столице с визитом ожидали и премьера Израиля Биньямина Нетаниягу, однако поездка не состоялась. Уже в этом апреле Китай предпринял попытку примирить ФАТХ и ХАМАС, но и как предыдущие усилия на этом направлении Москвы и арабских игроком, она оказалась безуспешной. Но в любом случае голос Пекина на палестинском треке становится все громче.

"Ближний Восток – это земля, обладающая широкими перспективами развития, но на ней все еще бушует война. Война не должна продолжаться бесконечно. Справедливость не должна отсутствовать вечно",— заявил на открытии саммита председатель КНР Си Цзиньпин. Он также выступил в поддержку проведения "широкой, авторитетной и эффективной" международной мирной конференции по ближневосточному урегулированию и напомнил, что Китай поддерживает полноправное членство Палестины в ООН. Кроме того, было объявлено о выделении еще 500 млн юаней ($69 млн) в виде чрезвычайной гуманитарной помощи сектору Газы и о пожертвовании $3 млн Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам. А за этим, очевидно, последуют и другие политические инициативы и закулисные переговоры.