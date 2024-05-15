Делегация Израиля посетила Каир для обсуждения кризиса в отношениях между странами

Израильская делегация посетила утром 15 мая Каир для обсуждения кризиса в отношениях между странами. Об этом сообщила новостная служба медиакорпорации "Кан".

По данным этого источника, на переговорах среди прочего обсуждалась операция ЦАХАЛа и закрытие КПП "Рафах" с палестинской стороны, после чего Египет принял решение приостановить отправку гуманитарной помощи в Газу до тех пор, пока не откроется пропускной пункт.

Одной из главных тем стал кризис в отношениях между странами, усугубившийся после начала операции в Рафахе, а также угрозы властей Египта "понизить уровень дипломатических отношений с Израилем".

На сайте медиакорпорации "Кан" одной строкой отмечается, что "стороны обсудили продвижение сделки по освобождению заложников".

По данным "Кан", перед израильской делегацией была поставлена цель - найти альтернативу закрытию контрольно-пропускного пункта, а также передать Каиру сообщение, что операция в Рафиахе не будет расширена без предварительного уведомления Египта.