"Аль-Хадат": армия Ливана конфисковала 800 ракет "Хизбаллы" на севере страны

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" передает, что ливанская армия вошла на объекты "Хизбаллы" и конфисковала около 800 ракет, хранившихся в лагере палестинских беженцев на севере Ливана.

1 мая выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" писала, что власти Ливана потребовали от представителей ХАМАСа выдать причастных к ракетным обстрелам израильских населенных пунктов Метула и Кирьят-Шмона. Круг лиц причастных к этим обстрелам, а также к хранению ракет и пусковых установок, установлен. Ранее армия Ливана конфисковала ракеты и пусковые установки ХАМАСа.

Информированный источник сообщил редакции "Аш-Шарк аль-Аусат", что в пятницу, 2 мая, вопрос об экстрадиции из Ливана причастных к обстрелам Израиля будет главной темой заседания Высшего совета обороны под председательством президента Жозефа Ауна. Источник добавил, что Совет обсудит ситуацию на юге Ливана в свете приверженности Бейрута выполнению соглашения о прекращении огня и инцидентов, произошедших в последние дни, когда жители не пускают международные силы (UNIFIL) в некоторые деревни. Источник отметил, что следственный отдел Управления разведки ливанской армии в ходе расследований составил список имен членов активистов ХАМАСа, разыскиваемых по обвинению в причастности в обстрелам и все еще находящихся на свободе.

"Аль-Хадат" отмечает, что вопрос о разоружении ХАМАСа и других палестинских группировок в Ливане будет обсуждаться ливанскими властями с председателем Палестинской администрации Махмудом Аббасом.