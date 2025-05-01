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"Аш-Шарк аль-Аусат": власти Ливана требуют от ХАМАСа выдать причастных к обстрелам Израиля

Ливан
ХАМАС
время публикации: 01 мая 2025 г., 08:19 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 08:20
"Аш-Шарк аль-Аусат": власти Ливана требуют от ХАМАСа выдать причастных к обстрелам Израиля
AP Photo/Hussein Malla

Выходящая в Лондоне газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что власти Ливана потребовали от представителей ХАМАСа выдать причастных к ракетным обстрелам израильских населенных пунктов Метула и Кирьят-Шмона.

Круг лиц причастных к этим обстрелам, а также к хранению ракет и пусковых установок, установлен. Ранее армия Ливана конфисковала ракеты и пусковые установки ХАМАСа.

Информированный источник сообщил редакции "Аш-Шарк аль-Аусат", что в пятницу, 2 мая, вопрос об экстрадиции из Ливана причастных к обстрелам Израиля будет главной темой заседания Высшего совета обороны под председательством президента Жозефа Ауна. Источник добавил, что Совет обсудит ситуацию на юге Ливана в свете приверженности Бейрута выполнению соглашения о прекращении огня и инцидентов, произошедших в последние дни, когда жители не пускают международные силы (UNIFIL) в некоторые деревни.

Источник отметил, что следственный отдел Управления разведки ливанской армии в ходе расследований составил список имен членов активистов ХАМАСа, разыскиваемых по обвинению в причастности в обстрелам и все еще находящихся на свободе.

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