Армия США усиливает присутствие на Ближнем Востоке

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился дополнительно направить на Ближний Восток эсминец, истребители и бомбардировщики, сообщает пресс-служба Пентагона.

"С учетом наших обязательств по защите граждан и сил США на Ближнем Востоке, обороне Израиля и деэскалации посредством сдерживания и дипломатии, министр обороны приказал дополнительно развернуть в регионе эсминцы противоракетной обороны, эскадрилью истребителей, самолет-заправщик и несколько дальних бомбардировщиков ВВС США B-52", – говорится в официально сообщении министерства обороны США.

Судя по заявлению Пентагона, эти прибудут в ближневосточный регион в ближайшие месяцы. При этом авианосная ударная группа во главе с авианосцем Abraham Lincoln готовится его покинуть.

"Остин ясно давал понять, что если Иран, его партнеры или его прокси воспользуются этим моментом для нападения на американский персонал или интересы в регионе, США примут все необходимые меры для защиты наших людей", – цитирует "Интерфакс" заявление Пентагона.

В начале октября США перебросили на Ближний Восток третью эскадрилью боевых самолетов. В регион для обеспечения безопасности Израиля прибыли истребители F-15E Strike Eagle. Район их базирования официально не раскрывается. По данным западных СМИ, они размещены на авиабазе Муваффак Салти в Иордании.

Ранее в октябре в зону ответственности Центрального командования США дополнительно прибыли эскадрильи истребителей F-16 Fighting Falcon и штурмовиков A-10 Thunderbolt II вместе с несколькими тысячами военнослужащих.

По официальным данным Пентагона, на Ближнем Востоке в настоящее время находятся около 40 тысяч американских военнослужащих и десятки боевых самолетов. Кроме того, в районе Красного моря боевое дежурство несут атомная подводная лодка USS Georgia, способная нести до 154 крылатых ракет Tomahawk, и два ракетных эсминца.