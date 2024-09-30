Что меняет ликвидация Хасана Насраллы?

Что ждет Ливан и Ближний Восток после ликвидации Израилем генсека "Хизбаллы" Хасана Насраллы – эти вопросы волнуют сегодня в одинаковой степени как ливанцев и израильтян, так и граждан других стран региона. Многое зависит от того, что предпримет в ближайшие дни Тегеран, а также насколько решительно продолжит действовать Израиль.

Автор публикации: Марианна Беленькая

Демонстрация силы

Генсек "Хизбаллы" Хасан Насралла был ликвидирован Израилем в результате пятничной атаки по южным пригородам Бейрута вместе с еще примерно 20 высокопоставленными членами этой шиитской организации, признанной террористической в Израиле, США, Евросоюзе и ряде арабских стран.

Подробности этой операции до конца неизвестны. Существует множество версий, как Израиль получил информацию о местонахождении Насраллы, который почти 20 лет не появлялся на публике, и наверняка мы еще долго будем узнавать разные детали произошедшего. Но главное здесь – демонстрация Израилем своей силы, а также разведывательных и военных возможностей, в которых после 7 октября 2023 года стали сомневаться как израильтяне, так и все остальные.

Безусловно, ликвидация шейха Насраллы не стирает память о провале израильских спецслужб, армии и правительства 7 октября, не возвращает удерживаемых в секторе Газы израильских заложников, по крайней мере напрямую и в ближайшей перспективе, но может очень серьезно поменять расклад сил в регионе.

Израиль продемонстрировал, что владеет ситуацией и перехватил инициативу. Одновременно он послал сигнал Тегерану и остальным, что не оставит безнаказанным враждебные действия в свой адрес. Бонусом стала демонстрация уязвимости Ирана и "Хизбаллы".

Впрочем, война еще не закончена. Иран и его прокси, так называемые "силы сопротивления" – "Хизбалла", хуситское движение "Ансар Аллах", иракские шиитские группировки, а также ХАМАС и "Исламский джихад" пребывают в состоянии шока. Но у них еще остается достаточно возможностей, чтобы атаковать Израиль, что они и делают, правда пока по-прежнему весьма ограниченно.

По оценкам экспертов, "Хизбалла" использовала пока только около четверти из имеющихся у нее ракет и снарядов, не говоря уже о дронах. Достаточно у нее пока и человеческого ресурса, хотя Израиль ликвидировал практически все военное руководство "Хизбаллы" и оправиться от этого удара будет непросто. Тем не менее и в "Хизбалле", и в Иране заявляют, что вакуума в управлении не возникло, все командиры заменены и ответ Израилю последует. И здесь очень многое зависит от того, что решит Тегеран и кто станет преемником шейха Насраллы.

Кто заменит Насраллу?

Хасан Насралла управлял "Хизбаллой" 32 года. При нем вооруженная группировка тесно сблизилась с Ираном и стала самой могущественной военной и политической силой в Ливане и регионе. На ее счету также теракты по всему миру – от Латинской Америки до Европы. Шейх Насралла не руководил "Хизбаллой" в одиночку, но он мог с полным правом сказать: "Хизбалла" – это я. Он был символом "сопротивления" Израилю, его голосом и направляющей силой. Заменить в одночасье его будет не просто.

На Ближнем Востоке знают, что личность имеет значение. Примеров тому немало, от глав государств до глав военизированных формирований и террористических группировок. Из последнего стоит вспомнить Касема Сулеймани – главу сил специального назначения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который был ликвидирован американцами в 2020 году. Замену Сулеймани нашли быстро, но за прошедшие годы Эсмаил Гаани так и не смог сравниться по уровню влияния, связей и что важно харизмы со своим предшественником.

Безусловно, есть случаи, когда наследники превосходили тех, чье место они занимали. И шейх Насралла – тому яркий пример. Что ждать от того, кто сменит шейха Насраллу, пока неясно. Неизвестно и то, сколько в обстоятельствах продолжающейся войны он сможет удержаться на своем посту. Так, к примеру, Набиль Каук – один из тех, кто потенциально мог возглавить "Хизбаллу", был ликвидирован Израилем на следующий день после Хасана Насраллы. Он занимал пост заместителя главы Исполнительного совета "Хизбаллы" – органа, который управлял повседневной деятельностью организации, контролируя практически все сферы, кроме военной – от политических до культурных и социальных вопросов.

Сейчас в арабских СМИ называют два имени возможных преемников Хасана Насраллы. Это его заместитель 71-летний Наим Касем, курировавший работу представителей "Хизбаллы" в парламенте и правительстве, а также 60-летний глава Исполнительного совета Хашем Сафи ад-Дин, одна из самых близких фигур к покойному. Большинство экспертов склоняется к тому, что последний наиболее вероятный кандидат на пост генсека. Более того, в воскресенье саудовский телеканал "Аль-Арабия" утверждал, что выборы уже состоялись и Сафи ад-Дин сменил Хасана Насраллу. В "Хизбалле" эту информацию опровергли. Но это не значит, что новость не подтвердится чуть позже.

Сафи ад-Дин впервые назвали преемником генсека "Хизбаллы" еще 17 лет назад. Он – двоюродный брат шейха Насраллы, а также родственник Касема Сулеймани. Сын Сафи ад-Дина женат на дочери покойного иранского командующего, т.е. у него личные и весьма крепкие связи в КСИР. Впрочем, есть и те, кто говорит о возможных сюрпризах, как это случилось при выборах главы политбюро ХАМАСа, когда никто не мог предположить, что движение возглавит Яхья Синуар.

Нового генсека должен избрать Совет шуры, куда помимо лидера "Хизбаллы" входят еще шесть человек, в том числе Наим Касем и Хашем Сафи ад-Дин. Если среди них возникнут разногласия, решающий голос будет, как пишет саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат", у Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ливанское информационное агентство "Аль-Марказия" заявляет, что совет шуры "Хизбаллы" еще вечером 29 сентября избрал Хашема Сафи ад-Дина генсеком "Хизбаллы". Но следует подождать официального заявления. О чем заявляют и в "Хизбалле".

В арабских СМИ нет упоминаний, каких взглядов придерживается Наим Касем. О Хашеме Сафи ад-Дине пишут, что он сторонник жестких решений. Напомним, что в последние недели арабские и западные СМИ много говорили о расколе внутри "Хизбаллы" касательно стратегии действий против Израиля, особенно после взрывов пейджеров и радиоустройств, а также серии ликвидаций высокопоставленных военных командиров группировки. Хасан Насралла осторожничал и старался не переходить "красных линий", чтобы не спровоцировать большую региональную войну на территории Ливана и Ирана. Однако в итоге эта нерешительность обернулась против него.

Что дальше?

О чем думают в Тегеране

"Мы следим крайне пристально, чтобы понять, как и когда отреагируют "Хизбалла", Иран и группировки в Ираке и Сирии. Нам надо быть готовыми к ответу в каком-то виде", – сказал в воскресенье в эфире американского телеканала ABC координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Пока "Хизбалла" и другие прокси Ирана заявляют, что не собираются сдаваться. Обстрелы израильской территории продолжаются. Вопрос – насколько хватит ресурсов, тем более и Израиль молчать не намерен, о чем свидетельствуют атаки по Ливану, а также воскресный удар по йеменскому порту Ходейда, который контролирует йеменское движение "Ансар Аллах".

Однако, что думают в Иране до конца неясно.

До сих пор Тегеран был очень сдержан, если не считать массированной атаки ракетами и дронами по Израилю в середине апреля в ответ на ликвидацию Израилем бригадного генерала КСИР Мохаммада Резу Захеди, отвечавшего за работу ксировцев в Ливане и Сирии. Иранская атака была отбита с помощью западных и арабских стран и особого эффекта не возымела. А убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и вовсе осталось без ответа. Это, если верить публикациям в СМИ, вызвало разногласия как внутри Ирана, так и между руководством страны и иранскими прокси, которые требовали немедленной мести Израилю. Промолчать снова Ирану будет затруднительно. Тем более вместе с Хасаном Насраллой погиб еще один бригадный генерал КСИР – Аббас Нилфорушан. Он был советником КСИР в Ливане, а также занимал пост заместителя командующего КСИР по операциям. Т.е. фигура сравнимая по значимости с Мохаммадом Резой Захеди.

Пока в Иране пребывают в состоянии шока и параллельно думают, как поступить. Заявление аятоллы Хаменеи по случаю смерти Насраллы в некоторых арабских СМИ сравнивают с фетвой, призывающей к джихаду. В частности, там были такие слова: "Судьбу этого региона будут решать силы сопротивления, во главе которых стоит "Хизбалла"… Все мусульмане обязаны гордо стоять вместе с народом Ливана и "Хизбаллой" своими ресурсами и помогать им в противостоянии с узурпатором". Иранский парламент уже обсудил возможные способы мести.

В то же время иранские власти не могут не учитывать риски, что они в итоге вызовут огонь на себя – и со стороны США, и со стороны Израиля. В Вашингтоне хоть и не довольны израильским премьером и отсутствием гибкости в вопросе прекращения огня в Газе и Ливане, по-прежнему готовы защищать Израиль от иранской угрозы. Не оплакивают там и Хасана Насраллу.

Неслучайно Тегеран в последнее время всячески демонстрировали готовность к диалогу с Западом. В том числе, там приняли американо-французскую инициативу, в рамках которой Иран отказывался от мести за убийство Исмаила Хании в обмен на обещания прекращения огня Израилем в секторе Газы и как следствие этого прекращение огня в Ливане. Это был красивый выход из эскалации без потери лица для Ирана и его прокси, которые начали войну с Израилем в знак поддержки ХАМАСа. Это стало тотальной ошибкой "Хизбаллы" и очень не понравилось Ирану.

Но прекращение огня в Газе подвисло, вместо этого Израиль активизировался в Ливане. И Тегеране глубоко разочарованы происходящим. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что посулы Запада оказались ложью. Иранские власти активно обвиняют США в том, что они потворствуют Израилю, в том числе содействовали ликвидации Насраллы. Атмосфера накаляется и голоса в иранском руководстве явно разделились.

Тем не менее, некоторые арабские эксперты склоняются к мнению, что Тегеран так и не решится вступить в прямое противостояние с Израилем, но будет активно использовать своих региональных игроков для мести за убийство Насраллы и остальных. Правда эта месть также будет ограниченной, чтобы не допустить военного вмешательства США, что может оказаться весьма плачевным для Ирана. Но, с другой стороны, не переходя к активным действиям, иранские власти рискуют потерять лицо. И без того их репутация как главного борца с Израилем сильно пострадала.

Изменение регионального расклада

Ликвидация шейха Насраллы демонстрирует, что Иран – ненадежный союзник и это должны осознать все региональные игроки. Так пишет колумнист сайта Arab News иорданский журналист Хани Хазайме.

"На протяжении десятилетий Иран позиционировал себя как самопровозглашенного защитника прав палестинцев и авангарда сопротивления Израилю. Через такие прокси-группы, как "Хизбалла" Тегеран оказывал влияние в Ливане, Ираке, Сирии и Йемене, утверждая, что находится на переднем крае борьбы с западной и израильской агрессией. Но за фасадом сопротивления скрывается предательство, когда арабские и мусульманские интересы постоянно приносились в жертву на алтаре собственных геополитических амбиций Ирана", – говорится в его статье. Хазайме также подчеркивает, что в итоге угрозы сводились к пустом бахвальству и в арабском мире растет понимание – зажигательные речи не помогают борьбе палестинцев или Ливану, а лишь способствуют региональной нестабильности.

Это статья очень созвучна словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, сказанных с трибуны Генассамблеи ООН в пятницу незадолго до начала операции по ликвидации Хасана Насраллы. Среди прочего там было обращение к умеренным арабским странам: "Иран и его сторонники хотят ввести нас в эпоху террора. У меня к вам вопрос – какой выбор вы сделаете? Поддержите ли ваша страна Израиль, демократию и мир, или вы поддержите Иран – жестокую диктатуру, которая экспортирует террор на весь мир?"

И если заявления Нетаниягу арабские страны проигнорировали – никого из их представителей не было в зале во время выступления израильского премьера, то действия израильской армии стали очень эффективной демонстрацией того, что Иран и "Хизбалла" – не всемогущи и не стоит бояться действовать против них.

Важно, что к "Хизбалле" в арабском мире очень разное отношение. Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ уже давно внесли "Хизбаллу" в свои террористические списки. И реакция этих стран на смерть Насраллы была очень сдержанной, в основном их волновал вопрос о расширении конфликта на весь регион, а также гуманитарная обстановка в Ливане.

С другой стороны, Сирия и Ирак объявили траур по Насралле. Для Дамаска произошедшее особенно чувствительный вопрос. "Хизбалла" 12 лет назад спасла режим Башара Асада, первой придя на помощь в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство", а также сирийской вооруженной оппозиции. С тех пор "Хизбалла" вместе с КСИР прочно укрепилась на сирийской территории, в том числе используя ее для переброски оружия из Ирана в Ливан. В то же время Хасан Насралла с пониманием относился к тому, что Сирия после 7 октября не стала присоединяться к войне с Израилем. В Дамаске беспокоятся, что новый лидер "Хизбаллы" будет не столь снисходителен и потребует от руководства Сирии более активного проявления солидарности. В итоге Сирия окажется втянута в новую войну, хотя и без того ее территория постоянно подвергается атакам, за которыми, как утверждается, стоит Израиль. Для Дамаска также важно, кто заполнит вакуум, если Иран и "Хизбалла" сдадут свои позиции. И здесь появляются шансы для арабских стран вернуть в свой ореол влияния Сирию и Ливан. Но для начало все же надо ослабить "Хизбаллу" и Иран. Многие в регионе надеются, что это будет сделано руками Израиля.

Что решит Израиль

Пока Израиль продолжает наносить удары по инфраструктуре "Хизбаллы" с воздуха. На повестке дня и наземная операции, по крайней мере такая перспектива обсуждается в СМИ, да и военное руководство Израиля не отрицает такого развития события, особенно если "Хизбалла" продолжит проявлять упрямство и не отведет свои силы за реку Литани, как того требует резолюция СБ ООН 1701, принятая еще в 2006 году после ливанской войны.

Международные посредники – Запад и арабские страны пытаются уговорить "Хизбаллу" отступить, но она не настроена сдаваться. Соответственно и Израиль не останавливается, несмотря на недовольство международного сообщества ростом жертв среди гражданского населения Ливана. Но вопрос, что будет после того, когда Израиль все же пойдет на прекращение огня. Рано или поздно это произойдет. В 2006 году Израиль положился на миротворцев ООН и допустил, чтобы арсенал "Хизбаллы" вырос в несколько раз, а боевики вернулись в зону у границы, где не должно было быть никаких вооруженных сил кроме миротворцев и ливанской армии. В Израиле считают, что подобное не должно повториться – нужно сделать все возможное, чтобы "Хизбалла" не смогла восстановиться. А это значит, что война еще продолжится. Хотя в нашем регионе возможно любое развитие событий.